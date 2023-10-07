معرض «ويتيكس» يبرز أحدث تقنيات وحلول المدن الذكية والمستدامة

دبي (الاتحاد)

تشهد الدورة الخامسة والعشرون من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية 2023 مشاركة قوية لمجموعة وصل، أحد أبرز مطوري العقارات في إمارة دبي.

وبوصفها أحد رعاة اليوبيل للمعرض، تستعرض المجموعة خلال «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية باقة واسعة من حلولها المبتكرة والاستباقية التي تسهم في جعل محفظة مشاريعها القائمة ومشاريعها قيد التطوير أكثر كفاءة واستدامة، بما يؤدي دوراً جوهرياً في خفض بصمتها الكربونية وتعزيز جودة حياة المجتمعات السكنية التي تطورها.وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي معرض «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية 2023 بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، في الفترة 15 إلى 17 نوفمبر 2023 في مركز دبي التجاري العالمي.

ويفرد جناح وصل المشارك في المعرض مساحة خاصة لمشروع «وادي تكنولوجيا الغذاء» في دبي الذي طورته بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، لاستشراف التخطيط الأمثل لمدن ومجتمعات المستقبل الذكية، ويهدف إلى مضاعفة إنتاج الغذاء في دولة الإمارات العربية المتحدة ثلاث مرات.

وتلقي وصل الضوء أيضاً على مبادراتها الداعمة للاستدامة والهادفة إلى تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة والمياه وإدارة النفايات في كافة مشاريعها، إضافة إلى تقنيات التخطيط الذكية التي توظفها، والتقنيات الهندسية القيّمة لدعم استدامة المواد المستخدمة في عمليات البناء وتقليص حجم المخلفات الناجمة عنها في الوقت ذاته. وتتطلع وصل إلى مشاركتها في المعرض بوصفها فرصة نوعية لإبراز استراتيجيتها وخططها الخاصة بالاستدامة التي توظفها في مشاريعها مثل برج وصل الواقع على شارع الشيخ زايد في دبي.وتجد وصل في المعرض الذي يعتبر أحد أكبر المعارض المتخصصة على مستوى العالم، بيئة مثالية للتعرّف على التقنيات المستقبلية الداعمة لتسريع العمل المناخي، وتعزيز مساهمة المنطقة في أجندة الاستدامة العالمية، خاصة أن المعرض يقام قبل أيام قليلة من انعقاد الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، التي ستستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة إكسبو دبي في نوفمبر المقبل.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس ومؤسس معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية: «نرحب بمشاركة وصل في معرض «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية 2023، أكبر معرض في المنطقة في قطاعات الطاقة والمياه والتنمية الخضراء والاستدامة والمركبات الكهربائية والمدن الذكية. ونأمل أن تشكل هذه الدورة من المعرض زخماً إضافياً لتعزيز مساهمة دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط في مجال المباني الخضراء والمدن الذكية والمستدامة، من خلال كونه منصة رائدة للمؤسسات والشركات العالمية لطرح أحدث حلولها ومنتجاتها، والتعرف على التقنيات المبتكرة من جميع أنحاء العالم التي من شأنها ضمان مستقبل أكثر استدامة للبشرية جمعاء. ويشكل المعرض فرصة استثنائية للشركات والمستثمرين والزوار من مختلف أنحاء العالم لاستكشاف الفرص الاستثمارية وبناء العلاقات التجارية، وتعزيز فرص الأعمال، والاجتماع مع أبرز الشركات وصناع القرار من مختلف بلدان العالم.»

من جانبه، قال هشام عبدالله القاسم، الرئيس التنفيذي لوصل: «يعد «ويتيكس» حدثاً استراتيجياً على أجندة دولة الإمارات للتنمية المستدامة، وهو يمثل منصة رئيسية لوصل لاستكشاف فرص التعاون والشراكة، بما يتماشى مع رؤية الإمارات الخضراء الطموحة. نحرص، في وصل، بصفتنا أحد أبرز مطوري العقارات في إمارة دبي، على دعم المبادرات التي تتبنى أحدث الممارسات والسياسات الصديقة للبيئة. علاوة على ذلك، تهدف مبادراتنا للتنمية المستدامة إلى تحسين الحياة في المجتمعات التي نطوّرها. ومن خلال مشاركتنا في «ويتيكس»، نتطلع إلى تبادل المعرفة والتفاعل مع أبرز الخبراء، واستكشاف حلول مستدامة تعزز أنماط الحياة والمجتمع ككل. وتماشياً مع أجندة الحدث العالمي الأبرز خلال هذا العام «Cop28» المزمع انعقاده في دولة الإمارات لاحقاً هذا العام، تلتزم «وصل» بإطلاق المبادرات والمشاريع التي تعزز البيئة وتساعد في التخفيف من تداعيات التغير المناخي.»