«الصناعة» تستعرض فرص الاستثمار الصناعي بالدولة

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مشاركتها في الدورة 39 من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2023»، والذي أقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» في الفترة ما بين 2 - 5 أكتوبر الجاري.

واستعرضت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خلال مشاركتها الفرص الاستثمارية والممكنات والمزايا التنافسية للقطاع الصناعي في الدولة، ودفع التنمية الصناعية المستدامة، وتسليط الضوء على جهود الوزارة في إيجاد حلول ابتكارية وتكنولوجية تدعم خفض الكربون وتعزز العمل المناخي، والتوعية بجهود الوزارة قبيل انعقاد مؤتمر الأطراف COP28، بما يعزز التواصل والتعاون المحلي والدولي.

وتتماشى مشاركة الوزارة في هذا الحدث الدولي البارز، مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الداعمة لتهيئة بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي.

وشملت خطة مشاركة الوزارة الترويج لمبادراتها وبرامجها الاستراتيجية مثل «اصنع في الإمارات»، وبرنامج القيمة الوطنية المضافة، وبرنامج التحول التكنولوجي، ومنظومة البنية التحتية للجودة، ومؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، وغيرها من السياسات والممكنات الداعمة لعقد المزيد من الشراكات النوعية بين الشركات الإماراتية ونظيرتها الإقليمية والدولية، وكذلك المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

وخلال «أديبك 2023» الذي أقيم تحت شعار «خفض الانبعاثات.. أسرع.. معاً» وجهت الوزارة من خلال «المؤتمر الاستراتيجي للصناعة والتصنيع» الذي عُقد تحت شعار «اصنع في الإمارات»، دعوة للمستثمرين المحليين والدوليين لاكتشاف الفرص الصناعية الواعدة الداعمة لخفض الانبعاثات، وما تحمله من فرص للوصول إلى أسواق جديدة، خصوصاً إذا اعتمدت ممارسات التحول التكنولوجي الصناعي، بما يحقق النمو المستدام، والاستفادة مما تتميز به دولة الإمارات من قاعدة صناعية راسخة مدعومة بمزيج طاقة متنوع، وقدرة واقعية وعملية للتحول التكنولوجي في القطاع الصناعي.