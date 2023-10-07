الأحد 8 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الصناعة» تستعرض فرص الاستثمار الصناعي بالدولة

خلال جلسات أديبك (من المصدر)
8 أكتوبر 2023 02:18

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تدعو إلى وقف التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين
الإمارات تدعو لترسيخ قيم التسامح وتعزيز ثقافة السلام

اختتمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مشاركتها في الدورة 39 من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2023»، والذي أقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» في الفترة ما بين 2 - 5 أكتوبر الجاري.
واستعرضت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خلال مشاركتها الفرص الاستثمارية والممكنات والمزايا التنافسية للقطاع الصناعي في الدولة، ودفع التنمية الصناعية المستدامة، وتسليط الضوء على جهود الوزارة في إيجاد حلول ابتكارية وتكنولوجية تدعم خفض الكربون وتعزز العمل المناخي، والتوعية بجهود الوزارة قبيل انعقاد مؤتمر الأطراف COP28، بما يعزز التواصل والتعاون المحلي والدولي.
وتتماشى مشاركة الوزارة في هذا الحدث الدولي البارز، مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الداعمة لتهيئة بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي.
وشملت خطة مشاركة الوزارة الترويج لمبادراتها وبرامجها الاستراتيجية مثل «اصنع في الإمارات»، وبرنامج القيمة الوطنية المضافة، وبرنامج التحول التكنولوجي، ومنظومة البنية التحتية للجودة، ومؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، وغيرها من السياسات والممكنات الداعمة لعقد المزيد من الشراكات النوعية بين الشركات الإماراتية ونظيرتها الإقليمية والدولية، وكذلك المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
وخلال «أديبك 2023» الذي أقيم تحت شعار «خفض الانبعاثات.. أسرع.. معاً» وجهت الوزارة من خلال «المؤتمر الاستراتيجي للصناعة والتصنيع» الذي عُقد تحت شعار «اصنع في الإمارات»، دعوة للمستثمرين المحليين والدوليين لاكتشاف الفرص الصناعية الواعدة الداعمة لخفض الانبعاثات، وما تحمله من فرص للوصول إلى أسواق جديدة، خصوصاً إذا اعتمدت ممارسات التحول التكنولوجي الصناعي، بما يحقق النمو المستدام، والاستفادة مما تتميز به دولة الإمارات من قاعدة صناعية راسخة مدعومة بمزيج طاقة متنوع، وقدرة واقعية وعملية للتحول التكنولوجي في القطاع الصناعي.

الإمارات
وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول
أديبك
آخر الأخبار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
علوم الدار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
26 سبتمبر 2023
سيارات محترقة جراء هجوم صاروخي من قطاع غزة في عسقلان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات تدعو إلى وقف التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين
8 أكتوبر 2023
تصاعد أعمدة الدخان جراء قصف إسرائيلي على غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
دعوات عربية ودولية واسعة لوقف العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين
8 أكتوبر 2023
محمد أبو شهاب في صورة جماعية للمشاركين بالاجتماع التشاوري السنوي المشترك مع مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تدعو لترسيخ قيم التسامح وتعزيز ثقافة السلام
8 أكتوبر 2023
مجلس النواب هو الممثل الرئيس لتنفيذ سلطة الشعب (إرشيفية)
الأخبار العالمية
الكونجرس أم القضاء... كيف يُحاسب الرؤساء الأميركيون؟
8 أكتوبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©