سهيل المزروعي يترأس وفد الإمارات إلى جمهورية قيرغيزستان

بيشكيك (وام)

ترأس معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، وفد الدولة رفيع المستوى الى الجمهورية القيرغيزية الصديقة، وخلال الزيارة عقد عدة اجتماعات رفيعة المستوى لاستكشاف فرص تعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات لرفع مستوى العلاقات إلى مستوى يعكس طموحات قيادة البلدين الصديقين.

واستقبل صادر جباروف - رئيس جمهورية قيرغيزستان معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية والوفد المرافق له وبحضور الدكتور محمد العريقي سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان، سفير الدولة غير المقيم لدى قيرغيزستان.

وفي مستهل اللقاء نقل معالي وزير الطاقة والبنية التحتية تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله”، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم لقيادة الجمهورية القيرغيزية وشعبها الصديق بالمزيد من الرقي والتقدم.

وبحث الاجتماع آلية تعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات، لاسيما في الطاقة المتجددة والنقل والخدمات اللوجستية.

كما التقى معالي سهيل المزروعي مع معالي عاقلبيك جباروف رئيس مجلس الوزراء رئيس الإدارة الرئاسية للجمهورية القيرغيزية، وتم خلال الاجتماع مناقشة مستجدات العلاقات الثنائية واستعراض مخرجات اجتماعات وفد الدولة خلال الزيارة، والتأكيد على أهمية وضع آلية لتسهيل عملية تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية.

وفي ختام الزيارة اجتمع معالي المزروعي والوفد المرافق له وبحضور الدكتور محمد العريقي، سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان، سفير الدولة غير المقيم لدى قيرغيزستان، بنظيره القيرغيزي معالي تالايبيك ايبراييف، وزير الطاقة لدى الجمهورية القيرغيزية، وتم التأكيد على اهتمام دولة الامارات العربية المتحدة بتطوير العلاقات في مجال الطاقة والطاقة المتجددة، وعلى اهتمام شركة مصدر في الاستثمار في جمهورية قيرغيزستان في مشاريع الطاقة المتجددة.

وضم وفد الدولة كبار المسؤولين الذين يمثلون الجهات الحكومية والقطاع الخاص في كل من وزارة الخارجية، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، وصندوق أبوظبي للتنمية، وشركة مصدر، ومجموعة موانئ أبوظبي وشركة تيرمينالز القابضة.