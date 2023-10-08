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اقتصاد

إطلاق أولى تجارب القطارات الهيدروجينية في السعودية

إطلاق أولى تجارب القطارات الهيدروجينية في السعودية
8 أكتوبر 2023 11:49

أعلنت الخطوط الحديدية السعودية "سار"، اليوم الأحد، إطلاق تجارب القطار الهيدروجيني في المملكة، عقب توقيعها اتفاقية مع شركة ألستوم الفرنسية، بهدف إجراء التجارب التشغيلية والدراسات اللازمة للعمل على تجهيز هذا النوع من القطارات ليتلاءم مع بيئة المملكة وأجوائها، وذلك تمهيداً لدخولها الخدمة مستقبلاً.

 وأكدت "سار" ، في بيان صحفي اليوم ، إطلاق التجارب في شهر أكتوبر الحالي، مشيرة إلى أن تشغيل هذه القطارات، يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يبرز التزام المملكة ومبادرتها نحو تبني تقنيات النقل المستدامة.  

ونقلت وكالة الأنباء السعودية"واس" عن وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الخطوط الحديدية السعودية " سار" صالح بن ناصر الجاسر قوله إن "هذه الخطوة تأتي ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وخطط التحول إلى منظومة نقل أكثر استدامة تعتمد أحدث التقنيات الذكية".

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وأكد أن "سار" ملتزمة بدورها الرائد في تحقيق مبادرة السعودية الخضراء المنبثقة من رؤية السعودية 2030، والتي تتضمن زيادة اعتماد المملكة على الطاقة النظيفة، وخفض الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة.

يشار إلى أن التجارب المعتمدة لهذا النوع من القطارات بدأت في عام 2018 بألمانيا واستمرت حتى عام 2020، ليبدأ التشغيل التجاري بشكل محدود لنقل الركاب في عام 2022.

المصدر: وكالات
الهيدروجين
القطارات
السعودية
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