8 مليارات دولارالتجارة البينية بين الإمارات وفيتنام

هانوي (وام)

استضافت وزارة الصناعة والتجارة الفيتنامية اللجنة المشتركة الخامسة بين الإمارات وفيتنام في هانوي، حيث ترأس الاجتماع من جانب دولة الإمارات معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، بينما ترأس الاجتماع من جانب فيتنام معالي نغوين هونغ دين، وزير الصناعة والتجارة بجمهورية فيتنام الاشتراكية.



وخلال الزيارة إلى فيتنام التقى معالي الدكتور ثاني الزيودي معالي تران لو كوانغ نائب رئيس وزراء فيتنام وعدد من شركات القطاع الخاص حيث ناقشا تعزيز العلاقات التجارية وبحثا القطاعات الواعدة لتحقيق مزيد من النمو، خاصةً وأن الإمارات تعد الشريك التجاري الأول عربياً لفيتنام بتجارة بينية غير نفطية بلغت 8 مليارات دولار في 2022.

وشارك عدد من الدبلوماسيين والمسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى من الجانبين في الاجتماع الوزاري للجنة المشتركة، حيث شملت المحادثات الثنائية مجموعة من القطاعات والمجالات ذات الاهتمام المشترك، أهمها التجارة والاستثمار والتكنولوجيا الرقمية والزراعة والطاقة والنقل والتعليم العالي والثقافة والسياحة والعمل.



وأشاد معالي الدكتور ثاني الزيودي بالعلاقات الوطيدة بين دولة الإمارات وجمهورية فيتنام الاشتراكية، مشيرا إلى أن أعمال اللجنة المشتركة في دورتها الخامسة تأتي استكمالاً للجهود الثنائية واللقاءات المتواصلة، بهدف تعزيز التعاون والشراكات بين البلدين، في العديد من القطاعات الحيوية.



من جانبه، سلط معالي الدكتور نغوين هونغ دين الضوء على اهتمام فيتنام بدفع مستوى العلاقات الثنائية الإماراتية الفيتنامية إلى آفاق أرحب، وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين.



وفي ختام الاجتماع الوزاري للجنة المشتركة، تم التوقيع على محضر الاجتماع وعدد من الاتفاقيات المتفق عليها بين الجانبين الإماراتي والفيتنامي.