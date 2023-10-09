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اقتصاد

«شعاع كابيتال» تطرح حقوق أسهم جديدة

"شعاع كابيتال" تستحوذ على حصة أغلبية في "سوق المال"
9 أكتوبر 2023 13:41

أبوظبي (الاتحاد)
 أعلنت شركة شعاع كابيتال، عن نيتها زيادة رأس المال المصدر من خلال إصدار حقوق الأولوية، عقب موافقة مجلس الإدارة الأولية.وسيتم إصدار حقوق الأولوية مباشرة بعد تخفيض رأس المال وعرض المبادلة لحاملي السندات المستحقة في أكتوبر 2023، وذلك شريطة الحصول على الموافقات اللازمة من مساهمي الشركة والجهات التنظيمية ذات الصلة.
وبهذا الخصوص، قال فؤاد طارق خان، الرئيس التنفيذي لمجموعة «شعاع كابيتال»: «لقد تلقينا آراء إيجابية من مساهمينا الحاليين الكرام، ويسعدنا أن نوّفر للمساهمين الجديرين جميعاً فرصاً مواتية للمشاركة في مسيرة نمونا المستمرة. كما نؤكد في شعاع التزامنا الكامل بإدارة هذه العملية بشكل دقيق، والتعاون الوثيق مع الأطراف المعنيين المختلفين لضمان نجاح عملية زيادة رأس المال. إن إصدار حقوق الأولوية هو خطوة واحدة في سلسلة من الإجراءات التي ستقوم شعاع بتنفيذها في المستقبل، ضمن استراتيجية جديدة لتحقيق النمو لشعاع».

شعاع كابيتال
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