«اتصالات من e&» تنفذ أول تشغيل ناجح عالمياً لتقنية الموجات المليمترية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت "اتصالات من e&" اليوم عن تحقيق إنجاز غير مسبوق في شبكات الجيل الخامس بتقنية الموجات المليمترية mmWave (FR2 only) بتنفيذ أول تشغيل ناجح عالمياً لهذه التقنية على طيف ترددي مرتفع 26 جيجاهرتز بمسافة تفوق 10 كيلومتر مع سرعات عالية، في خطوة تهدف إلى دعم حلول شبكة الجيل الخامس وتعزيز التحول الرقمي للأفراد وقطاعات الأعمال من خلال الحصول على حلول الشبكات التي تتبع أعلى معايير أمن البيانات والتحول الرقمي عبر شبكة الهاتف المتحرك، والقادرة أيضاً على تقديم كميات كبيرة من البيانات بشكل موثوق وآمن.

ويقع النطاق الترددي للموجات المليمترية ضمن الترددات من (24GHz) وأكثر ذات السعات العالية و السرعات الهائلة مع زمن استجابة منخفض والتي تساهم في دعم العديد من التطبيقات الحالية والمستقبلية للأفراد والشركات.



ويدعم استخدام تقنية الموجات الميليمترية قدرة شبكات الجيل الخامس على تحسين استخدام البيانات والتحكم بها بشكل أوسع، ونقل البيانات بسرعة عالية عبر منطقة جغرافية محددة، مما يمهد الطريق بشكل فعال نحو التحول الرقمي للصناعات العاملة في مناطق ومساحات جغرافية شاسعة.



وبهذه المناسبة، قال مروان بن شكر، نائب أول الرئيس لشؤون تطوير الشبكات في اتصالات من &e: "يعكس هذا الإنجاز التزامنا بتحقيق الاستفادة القصوى من شبكات الجيل الخامس لتقديم حلول متطورة تلبي بشكل مباشر متطلبات التحول الرقمي للعملاء وقطاع الأعمال، وتلبي الاحتياجات المتنامية في استخدام ونقل البيانات. وساهمت شراكاتنا مع روّاد التكنولوجيا في نجاح هذه الخطوة لتشكل معياراً نموذجياَ في قطاع الشبكات، ولتؤدي دوراً هاماً في دفع الحلول الرقمية والاستخدامات في دولة الإمارات".



ويمثل هذا الانجاز خطوة هامة نحو تسريع اعتماد تقنية شبكة الجيل الخامس التي تمكن الأفراد كمشتركي الشبكات اللاسلكية الثابتة من الاستمتاع بخدمات وتجارب مشابهة لسرعات شبكات الألياف الضوئية إلى جانب دعم القطاعات المتنوعة مثل النفط والغاز، والأمن والسلامة العامة، والرعاية الصحية، والتصنيع، وغيرها، من التحكم الكامل في بيانات المستخدم الخاصة بهم من خلال حلول الحوسبة الطرفية متعددة الوصول المستضافة محلياً، واستخدام بيانات المؤسسة وسياسات الأمان الخاصة بها لإدارة نقل البيانات عبر شبكة خاصة للجيل الخامس.