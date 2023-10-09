«إي إس جي ستاليونز الإمارات» تطلق «إي إس جي للضيافة»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة «إي إس جي ستاليونز الإمارات»، إطلاق ذراعها الجديدة للضيافة تحت اسم «إي إس جي للضيافة»، في توسع استراتيجي جديد يجسد التزام المجموعة بتنمية أعمالها، وتعزيز تأثيرها الإيجابي على المستثمرين، والمضي قدماً في ترسيخ مكانتها في قطاع الضيافة.وتتطلع مجموعة «إي إس جي ستاليونز الإمارات»، من خلال هذه الخطوة، إلى تحقيق رؤيتها في بناء شركة رائدة ومؤثرة في قطاع الضيافة الإقليمي والعالمي، تتخذ من دولة الإمارات محطة رئيسة لها لإطلاق أفخم المشاريع المرموقة، وتشمل خطط الشركة الطموحة إزاحة الستار عن مشروع ضيافة كبير في الدولة قبل نهاية العام، ما يؤكد التزامها الثابت بالابتكار والتميز في هذا المجال.

وفي هذا السياق، قال مطر سهيل علي اليبهوني، رئيس مجلس إدارة مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات: «يأتي إطلاق (إي إس جي للضيافة) في إطار رؤيتنا الاستراتيجية الشاملة للاستثمار في سوق الضيافة العالمي المزدهر، خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط التي تسهم بنسبة كبيرة، تصل إلى 5%، في إجمالي الناتج المحلي العالمي من السياحة، وهذا يُظهر بوضوح الإمكانات الهائلة للمنطقة، خصوصاً دولة الإمارات العربية المتحدة التي تُعد من بين أغنى أسواق الضيافة في العالم».

ومن المتوقع أن يحقق قطاع الضيافة في الدولة الذي يُعد من أكثر الأسواق غنى على مستوى العالم، نمواً بنسبة 25% بحلول العام 2030، وسط توقعات باستقطابه 40 مليون نزيل في المنشآت الفندقية بحلول العام 2031.

وقال كايد خرما، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «تمضي مجموعتنا قدماً في تطوير إمكاناتها والتوسع بأعمالها وتأثيرها في مختلف قطاعات الأعمال الإقليمية والعالمية. ويتيح لنا التوسع الجديد تحقيق مستويات أعلى من النمو وتقديم عائد اقتصادي مجدٍ لمساهمينا، وترسيخ مكانتنا لجذب اهتمام المزيد من المستثمرين الخارجيين، مدعومين بنتائجنا المالية المميزة خلال النصف الأول من العام الجاري».