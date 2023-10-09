فنادق أبوظبي تستقبل 3.3 مليون نزيل خلال 8 أشهر بنمو %31

رشا طبيلة (أبوظبي)

استقبلت المنشآت الفندقية في أبوظبي 3.246 مليون نزيل فندقي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بنمو 31% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي.

وأفادت البيانات، أن متوسط الإشغال الفندقي في 8 أشهر بلغ 70%، في الوقت الذي سجلت فيه الفنادق إجمالي إيرادات بقيمة 3.8 مليار درهم بنمو 24% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما سجل متوسط الاقامة 2.6 ليلة، أما معدل أسعار الغرفة الفندقية فقد بلغ 399 درهماً بنمو 21%.

وحول الأسواق المحلية والدولية، شهدت المنشآت الفندقية استقبال 713 ألف نزيل محلي أي بحصة 22% من إجمالي نزلاء الفنادق في 8 أشهر.

وفيما يتعلق بالأسواق الدولية، سجلت الهند المرتبة الأولى بقائمة الأسواق الدولية السياحية القادمة لأبوظبي بواقع 349 ألف نزيل فندقي بنمو 33%، ثم السوق البريطاني بواقع 124 ألف نزيل بنمو 32%، ثم السوق المصري بواقع 118 ألف نزيل بنمو 23%، يليه السوق الفلبيني 115 ألف نزيل بنمو بنمو 9%، ثم الصيني بواقع 111 ألف نزيل بنمو قياسي 458%، ثم السوق الروسي بواقع 103 آلاف نزيل بنمو 188%، يليه السوق السعودي بواقع 98 ألف نزيل بنمو 21%، ثم السوق الأمريكي 76 ألف نزيل نمو 28%، ثم الباكستاني 72 ألف نزيل بنمو 12%، يليه السوق الأردني بواقع 61 ألف نزيل بنمو 13%.

وفيما يتعلق بالمناطق ومدن أبوظبي، فبلغ عدد نزلاء فنادق مدينة أبوظبي في 8 أشهر نحو 2.9 مليون نزيل بنمو 33% ومتوسط الإشغال الفندقي 73% بنمو 2%، بينما بلغت إجمالي الإيردات الفندقية 3.5 مليار درهم، وفقاً للبيانات.

أما مدينة العين فاستقبلت فنادقها 248 ألف نزيل بنمو 17% بينما سجل متوسط الإشغال الفندقي 54% في وقت ارتفعت الإيرادات الفندقية بالعين 5%، وفي منطقة الظفرة، استقبلت فنادقها 76 ألف نزيل بنمو 7% بينما ارتفعت الإيرادات الفندقية بنسبة 1%.

وخلال شهر أغسطس لوحده، استقبلت فنادق أبوظبي 421 ألف نزيل فندقي بنمو 22% مقارنة بأغسطس من العام الماضي، وسجل متوسط الإشغال 71% بنمو 5%، فيما بلغ متوسط الإقامة الفندقية 2.7 ليلة، وبلغ متوسط سعر الغرفة الفندقية في أغسطس 330 درهماً بنمو 18%، وسجل إجمالي الإيرادات الفندقية 384 مليون درهم بنمو 23%.

وتشكل حصة النزلاء المحليين من إجمالي النزلاء في أغسطس 25%، حيث استقبلت الفنادق 107 آلاف نزيل محلي خلال شهر أغسطس.

الأسواق الدولية

حول أهم الأسواق الدولية في أغسطس، حل السوق الهندي في المرتبة الأولى بعدد نزلاء فنادق أبوظبي ثم الصيني، وبعده السعودي يليه الكويتي ثم المصري يليه الفلبيني ثم البريطاني يليه السوق العُماني ثم الباكستاني يليه الأردني.