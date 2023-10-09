1.7 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 1.69 مليار درهم في ختام تعاملات أمس، موزعة بنحو 1.094 مليار درهم في «أبوظبي» و598 مليوناً في دبي.

وانخفض مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 1.29% وتراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 2.6%.

سوق أبوظبي

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، سجل مؤشر السوق انخفاضاً، أمس، بنسبة 1.29% عند مستوى 9630.54 نقطة. وبلغت قيمة التداولات الإجمالية 1.094 مليار درهم شملت ما يزيد على 197.832 مليون سهم عبر 16862 صفقة. وارتفعت أسهم 3 شركات فقط من أصل 69 شركة تم تداول أسهمها، وانخفضت أسهم 61 شركة، وبقيت أسهم 5 شركات على ثبات.

وتصدر سهم «العالمية القابضة» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 253.89 مليون درهم، وتلاه «الدار العقارية» بقيمة 112.92 مليون درهم.

وجاء سهم «ملتيبلاي» في صدارة الأكثر نشاطاً من حيث حجم التداولات بتداول 22.35 مليون سهم، وتلاه «الدار العقارية» بتداول 20 مليون سهم، ثم «منازل» بنحو 10.27 مليون سهم. ولعبت الأسهم القيادية دوراً في تراجع مؤشر السوق، حيث انخفضت أسهم «الدار العقارية» بنسبة 2.93% إلى 5.64 درهم، و«ألفا ظبي» بنسبة 2.58% مسجلاً 19.66 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 354.749 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 399.59 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 44.84 مليون درهم كمحصلة «بيع».

وزادت تعاملات بيع المؤسسات المالية عن تعاملات الشراء، حيث بلغت 861.62 مليون درهم مقابل مشتريات بقيمة 848.85 مليون درهم، لتكون المحصلة «بيع» بنحو 12.76 مليون درهم.

سوق دبي

وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام التعاملات نحو 598 مليون درهم، بعد أن تم التعامل على 223.85 مليون سهم، من خلال تنفيذ 13353 صفقة.

وأغلق المؤشر العام للسوق على انخفاض بمقدار 108.5 نقطة وبنسبة 2.6% ليصل إلى 4056.04 نقطة، بعد انخفاض أسهم 35 شركة مقابل ارتفاع أسهم 5 شركات وثبات أسهم 3 شركات. وشهد السوق تنفيذ صفقة كبيرة بقيمة 10.735 مليون درهم لتداول 608 آلاف و247 سهماً من أسهم بنك الإمارات دبي الوطني عند سعر 17.65 درهم.

وتصدر قائمة النشاط «إعمار العقارية» بقيمة تداولات 241.83 مليون درهم.

فيما جاء «شعاع كابيتال» في صدارة الأسهم النشطة من حيث حجم التداولات بنحو 32.58 مليون سهم،.

وضغطت الأسهم النشطة بقوة على مؤشر سوق دبي، حيث انخفضت أسهم «شعاع كابيتال» بنسبة 9.88% إلى 0.301 درهم.

الاستثمار الأجنبي

بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم، في سوق دبي المالي، نحو 237.41 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 371.45 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 134 مليون درهم كمحصلة «بيع».

وبلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية «بيع» بمقدار 73.22 مليون درهم، بعد عمليات شراء من الأسهم بقيمة 324.63 مليون درهم وعمليات بيع بقيمة 397.85 مليون درهم.