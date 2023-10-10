ارتفاع أسعار الذهب

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها اليوم الثلاثاء.

وبحلول الساعة 0314 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1862.80 دولار للأوقية، بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 29 سبتمبر. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 1876.90 دولار.

وارتفع الذهب نحو 1.6 بالمئة أمس الاثنين، في أكبر قفزة يومية في خمسة أشهر.



وبالنسبة للعملات النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 21.85 دولار للأوقية وصعد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 889.11 دولار وصعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1144.82 دولار.