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اقتصاد

صندوق النقد الدولي: اقتصاد الإمارات الأسرع نمواً في المنطقة خلال 2023

صندوق النقد الدولي: اقتصاد الإمارات الأسرع نمواً في المنطقة خلال 2023
10 أكتوبر 2023 12:00

مصطفى عبد العظيم (دبي)

رسم صندوق النقد الدولي آفاقاً إيجابية لنمو اقتصاد دولة الإمارات خلال العامين الجاري والمقبل، متوقعاً نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي هذا العام بنحو 3.4%، وأن يرتفع إلى 4.0% في العام المقبل، وذلك على الرغم من توقعاته الخافتة بشأن استمرار تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي المرجح أن يصل إلى 3% فقط هذا العام ونحو 2.8% في 2024.

وأظهرت توقعات الصندوق الواردة في نسخة شهر أكتوبر من تقرير «آفاق اقتصاد العالمي»، الذي يصدر مرتين سنوياً، بالتزامن مع الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تصدر دولة الإمارات الاقتصادات الأسرع نمواً بين دول مجلس التعاون الخليجي خلال عامي 2023 و2024، اتساع وتيرة نمو القطاعات غير النفطية.وتوقع الصندوق أن يتراجع معدل التضخم في الإمارات من 4.8% في العام 2022 إلى 3.1% خلال العام الجاري، وإلى2.3% في العام المقبل، ليكون ضمن المعدلات الأدنى عالمياً، مقدراً رصيد حساب المعاملات الجارية في دولة الإمارات بنحو 8.2% من إجمالي الناتج المحلي في العام 2023، وبنحو 7.7% في العام المقبل 2024.وفيما ثبت الصندوق توقعاته السابقة في تحديثه لشهر يوليو بشأن نمو الاقتصاد العالمي عند 3% خلال العام الجاري، إلا أنه قام بخفض توقعاته لنمو العام المقبل بنحو 0.1% ليبلغ نحو 2.9%.

وتوقع الصندوق أن تسجل اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، نمواً هذا العام بمعدل 2.0% وأن يرتفع النمو في العام المقبل إلى 3.4%، مرجحاً أن تسجل الدول المصدرة للنفط في المنطقة نمواً هذا العام بنحو 2.2%% وبنحو 3.4% في العام 2024.

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وعلى صعيد اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، توقع التقرير أن يسجل اقتصاد الإمارات أسرع معدلات النمو في المنطقة هذا العام بنحو 3.4%، يليه اقتصاد البحرين بنمو قدره 2.7%، ثم اقتصاد قطر بمعدل نمو قدره 2.4%، واقتصاد سلطنة عمان بنمو قدره 1.2%، واقتصاد المملكة العربية السعودية بنمو متوقع قدره 0.8%، ثم اقتصاد دولة الكويت بانكماش متوقع قدره 0.6-.
 

وفيما يتعلق بآفاق نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي للعام المقبل 2024، توقع الصندوق أن يواصل اقتصاد دولة الإمارات زخم النمو ليصل إلى معدل 4%، وهو المعدل ذاته المتوقع لنمو الاقتصاد السعودي، فيما توقع أن يقفز نمو اقتصاد البحرين والكويت ليصل إلى 3.6% لكل منها، ونمو اقتصاد سلطنة عمان بمعدل 2.7% واقتصاد قطر بنحو 2.2%.

وعلى صعيد التضخم، توقع الصندوق أن ينخفض معدل التضخم العالمي من 8.7% في العام 2022 إلى 6.9% هذا العام وإلى 5.8% خلال العام 2024، وأن يتراجع في الاقتصادات المتقدمة إلى 4.6% هذا العام وإلى 3% في العام المقبل.

صندوق النقد الدولي
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