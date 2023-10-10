3.45 تريليون درهم القيمة السوقية للأسهم المحلية

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

تماسكت مؤشرات أسواق الأسهم المحلية أمس، بعد يوم من الانخفاضات الملحوظة خلال جلسة تداول اليوم السابق، لتستهل التعاملات على ارتفاع جيد قبل أن تغلق على انخفاضات لا تذكر. وأغلق مؤشر سوق أبوظبي على تراجع بنسبة 0.17%، فيما هبط مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.12%.

وقللت الأسواق من خسائرها التي جاءت بشكل رئيس من عمليات بيع للمستثمرين الأجانب (صافي بيع 52.1 مليون درهم) لتبلغ القيمة السوقية الإجمالية 3.45 تريليون درهم، حيث بلغت خسائر القيمة السوقية في أبوظبي 3.2 مليار درهم لتبلغ 2.773 تريليون درهم، في حين انخفضت القيمة السوقية لأسهم دبي بنسبة 416 مليون درهم لتصل إلى 680.538 مليار درهم.

سوق أبوظبي

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، سجل مؤشر السوق انخفاضاً أمس بنسبة 0.17% عند مستوى 9613.83 نقطة. وبلغت قيمة التداولات الإجمالية 902.73 مليون درهم شملت ما يزيد على 142.25 مليون سهم عبر 11237 صفقة.

وارتفعت أسهم 26 شركة من أصل 65 شركة تم تداول أسهمها، وانخفضت أسهم 27 شركة، وبقيت أسهم 12 شركة على ثبات.

وتصدر سهم «العالمية القابضة» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 217.28 مليون درهم، وتلاه «ألفا ظبي القابضة» بقيمة 117.36 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» بقيمة تداول 77.43 مليون درهم وحل «الدار العقارية» رابعاً بقيمة 74 مليون درهم، ثم «أدنوك للتوزيع» خامساً بقيمة 44.39 مليون درهم. وجاء سهم «ملتيبلاي» في صدارة الأكثر نشاطاً من حيث حجم التداولات بتداول 20.3 مليون سهم، وتلاه «الدار العقارية» بتداول 12.97مليون سهم، ثم «أدنوك للتوزيع» بنحو 12.75 مليون سهم، وحل «أدنوك للغاز» رابعاً بعد تداول 8.59 مليون سهم، ثم «منازل» بتداول 6.36 مليون سهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 229 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 258.23 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 29.14 مليون درهم كمحصلة (بيع). وزادت تعاملات بيع المؤسسات المالية عن تعاملات الشراء، حيث بلغت 808 ملايين درهم مقابل مشتريات بقيمة 797.77 مليون درهم، لتكون المحصلة (بيع) بنحو 10.29 مليون درهم.

سوق دبي

وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام تعاملات أمس 510.58 مليون درهم، بعد أن تم التعامل على 217.34 مليون سهم، من خلال تنفيذ 8863 صفقة. وأغلق المؤشر العام للسوق على انخفاض طفيف بمقدار 4.92 نقطة وبنسبة 0.12% ليصل إلى 4051.12 نقطة، بعد انخفاض أسهم 17 شركة مقابل ارتفاع أسهم 16 شركة وثبات أسهم 7 شركات.

وتصدر قائمة النشاط «إعمار العقارية» بقيمة تداولات 176.72 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بقيمة 84.36 مليون درهم، ثم «الخليج للملاحة القابضة» بقيمة 38.53 مليون درهم. فيما جاء «شعاع كابيتال» في صدارة الأسهم النشطة من حيث حجم التداولات بنحو 77.26 مليون سهم، وتلاه «الاتحاد العقارية» بتداول 25.43 مليون سهم ثم «إعمار العقارية» بتداول 23.1 مليون سهم.

وتباين أداء الأسهم النشطة خلال جلسة التداول، حيث انخفضت أسهم «شعاع كابيتال» مجدداً بنسبة 6.97% إلى 0.28 درهم، و«الإمارات دبي الوطني» بنسبة 2.26% إلى 17.3 درهم، و«بنك دبي الإسلامي» بنسبة 0.17% مسجلاً 5.59 درهم، فيما ارتفع «إعمار العقارية» بنسبة 2.55% عند 7.64 درهم، وصعد «الخليج للملاحة القابضة» بنسبة 0.41% إلى 7.19 درهم.

الاستثمار الأجنبي

فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 263.29 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 296.25 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 32.96 مليون درهم كمحصلة (بيع). وبلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية (شراء) مقدار 12.87 مليون درهم بعد عمليات شراء من الأسهم بقيمة 339.14 مليون درهم وعمليات بيع بقيمة 326.27 مليون درهم.