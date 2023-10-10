ثقة الشركات باقتصاد دبي ترتفع لأعلى مستوى منذ مارس 2020

دبي (الاتحاد)

أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن دراسة مؤشر مدراء المشتريات (PMI)، الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال، أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي شهد انتعاشاً قوياً في ظروف الأعمال خلال شهر سبتمبر الماضي، وتسارع معدل النمو للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، مدفوعاً بتحسن أسرع بكثير في الأعمال الجديدة كان هو الأكبر منذ أكثر من أربع سنوات.

ووفقاً لنتائج الدراسة، ساعد الارتفاع القوي في المبيعات على تحسن ثقة الشركات لتصل إلى أعلى مستوى منذ شهر مارس 2020، في حين تضاءل نمو التوظيف إلى أضعف مستوى منذ شهر فبراير الماضي.

ويقيس مؤشر مدراء المشتريات، الذي يراقب حركة الاقتصاد بدبي، التغيرات في الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون السلع المشتراة، فيما تشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.

وسجل المؤشر الرئيسي ارتفاعاً من 55.0 نقطة في شهر أغسطس إلى 56.1 نقطة في شهر سبتمبر، مشيراً إلى تحسن قوي في ظروف التشغيل بالشركات غير المنتجة للنفط في دبي، ومسجلاً أقوى أداء في ثلاثة أشهر.

وكان الدافع وراء ارتفاع المؤشر الرئيسي الزيادة الحادة في الطلبات الجديدة خلال شهر سبتمبر، حيث تسارعت وتيرة التوسع إلى أعلى مستوياتها منذ شهر يونيو 2019.

وأشارت البيانات الإضافية من القطاعات المختلفة إلى تحسن أسرع في السفر والسياحة وتجارة الجملة والتجزئة والإنشاءات، فيما شهد قطاع تجارة الجملة والتجزئة بالتحديد تسارعاً في النمو مقارنة بشهر أغسطس.

ويسلط الارتفاع الحاد في المبيعات الضوء على زيادة كبيرة أخرى في النشاط التجاري في شهر سبتمبر، وإن كان لا يزال أبطأ من الزيادة المسجلة في منتصف العام تقريباً.

كما تطلعت الشركات إلى أن تؤدي زيادة الطلب إلى تعزيز الطلب والنشاط المستقبليين، مما أدى إلى أعلى درجة من الثقة منذ شهر مارس 2020. وكان الدافع وراء زيادة التفاؤل هو قطاعات الإنشاءات والجملة والتجزئة.