«غرفة دبي» تنظم حوار الاستدامة للرؤساء التنفيذيين

دبي (الاتحاد)

نظمت غرفة تجارة دبي، ممثلةً بمركز أخلاقيات الأعمال التابع لها، حوار الاستدامة للرؤساء التنفيذيين الذي يدشن فعاليات أسبوع الاستدامة 2023 الذي تنظمه الغرفة وتستمر فعالياته حتى يوم الجمعة الموافق 13 أكتوبر الجاري.

وجاء تنظيم حوار الاستدامة للرؤساء التنفيذيين تحت شعار «تسريع الانتقال إلى الحياد المناخي: منظور الرؤساء التنفيذيين»، واستقطب كوكبة من الرؤساء التنفيذيين، وفرق الإدارة العليا من شركات متنوعة تشكل جميع قطاعات الأعمال لمناقشة سُبل تسريع التحول نحو اقتصادٍ خالٍ من الانبعاثات الكربونية.

وركّز حوار الاستدامة للرؤساء التنفيذيين على الدور المهم الذي يلعبه مجتمع الأعمال في تحقيق أهداف الحياد المناخي، والتركيز على الفرص الناشئة من التحول باتجاه الطاقة النظيفة.

ويساهم تحقيق الحياد المناخي في إعادة تشكيل اقتصاد دبي، وخلق فرص جديدة في السوق، وإيجاد سبل مستدامة لخلق القيمة.

وشكّلت هذه الفعالية منصة مثالية للتحاور وعرض أفكار مبتكرة واستكشاف فرص الأعمال المتاحة.

وشارك في الجلسة النقاشية في الحوار كل من يوسف بن سعيد لوتاه، الرئيس التنفيذي لشركة لوتاه للوقود الحيوي، والدكتورة ياسمينا لوك، الرئيس التنفيذي لمعهد SEE، ومنعم بن ليلهم، الرئيس التنفيذي للمجموعة، الشريك المؤسس لشركة «ستستينيبل سكوير».

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «يشكّل حوار الاستدامة للرؤساء التنفيذيين خطوة مهمة نحو توحيد جهود القطاع الخاص ودعم الشركات في تسريع انتقالها إلى الحياد المناخي، وانسجاماً مع إعلان عام 2023 عاماً للاستدامة في دولة الإمارات، يحرص مركز أخلاقيات الأعمال على مساعدة أعضاء الغرفة في مواكبة أعلى المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من خلال مبادرات تشمل أسبوع الاستدامة، وبرنامج علامة الغرفة للمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ومركز دبي لحاضنة الاقتصاد الدائري الجديد، وتلتزم الغرفة بتعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم رؤية قيادتنا الرشيدة في تحقيق أهداف الاستدامة الوطنية».