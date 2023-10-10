«جيتكس جلوبال» ينطلق الـ16 من أكتوبر بمشاركة 6000 عارض

دبي (الاتحاد)

تنطلق فعاليات النسخة الثالثة والأربعين من «جيتكس جلوبال»، معرض التكنولوجيا الأبرز على مستوى العالم، خلال الفترة الممتدة بين 16 و20 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة ما يزيد على 6000 جهة عارضة وأكثر من 180 ألف مسؤول تنفيذي بمجال التكنولوجيا من أكثر من 180 دولة.

في حين سينطلق معرض «إكسباند نورث ستار»، الحدث الأبرز عالمياً للشركات الناشئة الذي تستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، خلال الفترة بين 15 و18 أكتوبر 2023 في مساحة العرض الجديدة في دبي هاربر، بمشاركة ما يزيد على 1800 شركة ناشئة، حيث يستكشف المشاركون الفرص المستقبلية المتاحة في واحدة من أكثر الاقتصادات مرونةً وتنوعاً واعتماداً على التكنولوجيا في العالم.

ويقام حدث العالمي المزدوج، الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي، على امتداد مساحة إجمالية تبلغ 2.7 قدم مربعة، متفوقاً على نسخته السابقة بزيادة قدرها 4%.

وقال معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، خلال مؤتمر صحفي أمس: حريصون على العمل إلى جانب صانعي السياسات في مجال الذكاء الاصطناعي ضماناً لأن يغدو العالم مكاناً أفضل للجميع، ويشكل جيتكس جلوبال المنصة الأمثل والملتقى الذي يجمع أفضل العقول وأكثرها إبداعاً وابتكاراً لتشكيل مستقبل التكنولوجيا.

وأضاف: بالاستفادة من المكانة الراسخة لإمارة دبي بصفتها مركزاً تجارياً عالمياً، سنواصل من خلال جيتكس جلوبال دفع حدود الابتكار وتسليط الضوء على المزيد من القدرات التكنولوجية الرائدة، بما في ذلك القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي، لتصبح بدورها مصدر إلهام للجميع وتسهم بتشكيل مستقبل أفضل.

وأضاف معاليه: «شهدنا زيادة لافتة في عدد المشاركين في جيتكس جلوبال، ولا شك أن هذا النمو يعتبر شهادة حقيقية على الريادة العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات التكنولوجيا».

ومع توجه أنظار العالم نحو دولة الإمارات العربية المتحدة، سيستضيف «إكسباند نورث ستار» أكثر من 1000 مستثمر من 70 دولة.

وقال سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي: يعكس «إكسباند نورث ستار» التزام دبي بتمكين الشركات الناشئة الطموحة في الإمارة، ونتطلع من خلال هذا الحدث الضخم إلى إطلاق العديد من المبادرات.

وسيضم معرض «جيتكس جلوبال» و«إكسباند نورث ستار» أيضاً 21 مساراً للمؤتمرات، مع أكثر من 1500 متحدث خبير من أكثر من 80 دولة، حيث يستكشفون ويوضحون التحديات والخلافات التقنية الملحة لعام 2023.