اتفاقية تعاون بين «أبوظبي الإسلامي» و«دي إتش إل»

أبوظبي (الاتحاد)

وقع مصرف أبوظبي الإسلامي، اتفاقية تعاون مع «دي إتش إل» العالمية لقيادة التحول في قطاع الخدمات اللوجستية، بما يرسخ مكانة المصرف في مجال تبني وتطبيق مبادئ ومعايير الاستدامة.

وبموجب الاتفاقية، يستفيد المصرف من خدمة «جو جرين بلس» من «دي إتش إل» والتي تُعد أحدث حلول الشركة لتعزيز تبني وتطبيق معايير الاستدامة.

كما تنص الاتفاقية على استفادة مصرف أبوظبي الإسلامي من هذه الخدمة، لتخفيض بصمة الكربون المرتبطة بخدمات الشحن التي توفرها «دي اتش إل»، حيث تعتمد خدمة «جو جرين بلس» على «وقود الطيران المستدام».

ويمثل هذا التعاون إنجازاً مهماً، حيث سيصبح «أبوظبي الإسلامي» أول مصرف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يوقع مثل هذه الاتفاقية مع «دي إتش إل»، للوصول لهذه الخدمة المستدامة في مجال الشحن، والتي ستمكّن المصرف من خفض انبعاثات النطاق الثالث غير المباشرة، والمرتبطة بأنشطة المصرف على مستوى سلسلة القيمة الخاصة به، ومن بينها أنشطة النقل والتوزيع.