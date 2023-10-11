"سند" تفوز بجائزة أفضل مزود عالمي في تطوير الأداء من رولز رويس

حصلت مجموعة "سند"، الشركة الرائدة عالمياً في مجال هندسة الطيران وحلول التمويل المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار، على جائزة "أفضل مزود عالمي في تطوير الأداء" خلال "مؤتمر رولز رويس العالمي لمورّدي قطاع الطيران المدني للعام 2023"، والذي أقيم في سيلفرستون في المملكة المتحدة.

وتقدم شركة رولز رويس الرائدة على مستوى العالم في مجال تكنولوجيا الطيران هذه الجائزة بصورة سنوية، تقديرًا للعمل والأداء الاستثنائي للموردين ومزودي الخدمات ضمن سلسلة توريدها الواسعة التابعة التي تضم أكثر من 18,000 مورّد حول العالم.

وتهدف "جوائز رولز رويس لمورّدي قطاع الطيران المدني العالمي" السنوية إلى تكريم الأداء والمساهمات المتميزة التي يقدمها مورّدو وشركاء "رولز رويس"، الشركة العالمية الرائدة في تصنيع محرّكات الطائرات.

وتُمثّل هذه الجائزة شهادة عالمية على التميّز الهندسي لشركة "سند" والتزامها الثابت بالجودة، وتُسلّط الضوء على الأداء المتميز لموظفيها، وتفانيهم في التطوير المستمر لعمليات التشغيل، وتحسين التكلفة، والسعي الدؤوب لتحقيق الجودة والتميّز.

وأعرب منصور جناحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سند عن اعتزازه بهذه الشهادة العالمية التي استحقتها سند بجدارة، وقال: "يُمثل حصول "سند" على جائزة أفضل مزود عالمي في تطوير الأداء من "رولز رويس" شهادة على التزامنا الثابت بالتميّز الهندسي وتوفير حلول مبتكرة لقطاع صيانة محركات الطائرات. ولا تقتصر جهودنا على تحسين عملياتنا بشكل مستمر فحسب، بل تنصب على تطوير أداء فريق عملنا ودعم كل موظف في سند ليحقق أعلى مستويات الأداء الاستثنائي، مما يمثل القوّة الدافعة التي تُعزّز نجاحنا المستمر في قطاع الطيران".

وساهمت المكانة الفريدة التي حظيت بها "سند" باعتبارها مركز "رولز رويس" المستقلّ الوحيد والمعتمد على مستوى العالم لصيانة وإصلاح وعَمرة محرّكات "ترينت 700"، بدور أساسي في هذا النجاح، حيث تتميز "سند" على مستوى المراكز العالمية الأربعة الحصرية والمعتمدة لصيانة وإصلاح وعَمرة محرّكات "رولز رويس"، بتقديم خدمات الإصلاح والفحص الشاملة للمحركات.

ومنذ بدء شراكتها الاستراتيجية مع "رولز رويس" في العام 2013، حققت "سند" زيادة كبيرة في محرّكات "ترينت 700" التي قامت بصيانتها، لتصل نسبة النمو السنوي في أعداد هذه المحركات إلى 42% على أساس سنوي.

وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، أدخلت "سند" 150 محركًا من هذا الطراز، مؤكدة بذلك على أدائها الاستثنائي .. كما تطمح "سند" في المستقبل إلى صيانة أكثر من 350 محرّكا بحلول العام 2028؛ حيث يمتد تعاقدها طويل الأجل مع "رولز رويس" إلى العام 2031، مما يدل على الثقة التي تحظى بها "سند" لدى كبرى شركات صناعة محرّكات الطائرات العالمية.

ومن جهة أخرى، تعدّ الجائزة التي حازت عليها "سند" إنجازًا غير مسبوق، فهي المرة الأولى التي تقدّم فيها "رولز رويس" هذا التكريم لشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأمر الذي يشير إلى النموّ الكبير والتحوّل الملحوظ الذي حققته "سند"، ومكانتها الفريدة ضمن شبكة "رولز رويس" العالمية. ويعود الفضل في هذا الإنجاز الاستثنائي، لجهود فريق موظفي "سند" من المتخصّصين والفنيين، والذي يضمّ العديد من مواطني دولة الإمارات الذين يشغلون وظائف فنية متميّزة، إلى جانب تركيز "سند" الدائم على تعزيز التنوّع والمساواة بين الجنسين في كوادرها العاملة.

ومن الجدير بالذكر أنّ شراكة "سند" مع "رولز رويس" قد تجاوزت حدود دولة الإمارات، حيث تعمل الشركة الإماراتية الآن كمورّد رئيسي لخدمات محرّكات "ترينت 700" لشركات الطيران في جميع أنحاء العالم. كما عزّزت "سند" دورها المتميز كمورّد استراتيجي لشركة "رولز رويس" بفضل الصفقة الكبيرة التي تمّ توقيعها في العام 2019 والتي بلغت قيمتها 6.5 مليار دولار.

وتحافظ سلسلة التوريد العالمية القوية لشركة "رولز رويس" على حيوية أدائها بفضل الإنفاق السنوي الكبير الذي يتجاوز 7 مليارات جنيه إسترليني على المورّدين.

وتساهم استثمارات الشركة الكبيرة بنهجها الاستباقي في تطوير مرونة وكفاءة شبكة التوريد العالمية المعقّدة لدى "رولز رويس"، ودعم شراكاتها التعاونية مع المورّدين المهمين مثل "سند"، والتي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الأداء التشغيلي لعمليات "رولز رويس".

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصول "سند" على هذه الجائزة المرموقة من "رولز رويس" يُمثّل علامة تاريخية فارقة في تاريخ دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على صعيد الطيران، وينسجم مع الرؤية الإستراتيجية للدولة في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للطيران، كما تؤكد الجائزة على الدور المهمّ الذي تساهم به "سند" على مستوى شبكة مورّدي "رولز رويس"، ومساهمتها الرئيسية بدعم شركات الطيران في جميع أنحاء العالم.