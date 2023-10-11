«إحصاء أبوظبي» يبحث التعاون مع وكالة الإحصاء الكندية

أوتاوا (وام)

بحث وفد من مركز الإحصاء في أبوظبي مع وكالة الإحصاء الكندية سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات حول إدارة وإنتاج ونشر الإحصاءات الرسمية، كما شارك الوفد في جلسات المؤتمر الإحصائي العالمي الـ64 الذي عقد في أوتاوا.

وضم الوفد بدرية عبدالله عبيد، المدير التنفيذي لقطاع الاستشراف والاتصال، والدكتورة هيفاء علي الحمداني، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والتخطيط بالإنابة، ورابعة محمد بني ياس، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي بالإنابة، ومدير معهد التدريب الإحصائي التابع للمركز، وعدداً من المسؤولين والموظفين من مختلف قطاعات المركز.

وتم خلال اللقاء مع فريق وكالة الإحصاء الكندية بحث ترسيخ التعاون ضمن استراتيجية مستدامة لتبادل الخبرات حول أفضل ممارسات تطوير العمل الإحصائي ودعم متخذي القرار وراسمي السياسات من خلال مؤشرات إحصائية دقيقة وعالية الجودة. وتناول اللقاء آليات تطوير تقارير التحليلات الإحصائية، بالإضافة إلى استراتيجيات النشر المُتبَّعة في الجهتين للتواصل مع الجمهور، وتبادل الخبرات حول أحدث الأدوات وأساليب التوعية المبتكرة المستخدمة في تنفيذ مشاريع التعداد السكاني ونشر نتائجها.