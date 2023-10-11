الجمعة 13 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

تجديد اعتماد معيار «آيزو» لنظام الأعمال بـ «الاتحادية للضرائب»

خالد البستاني
12 أكتوبر 2023 02:44

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الاتحادية للضرائب» تستحدث 9 حملات وبرامج توعوية
«الاتحادية للضرائب» تنظم ورشة عمل بالفجيرة

حصلت الهيئة الاتحادية للضرائب على شهادة «آيزو 22301» «ISO22301» لتجديد اعتماد المعيار الدولي لنظامها لاستمرارية الأعمال، بعد أن اجتازت للعام الثالث على التوالي إجراءات التدقيق المُنفَّذة من ممثلي الجهة المانحة للشهادة، بما يُعزِّز الثقة في الجهود المستمرة التي تبذلها «الهيئة» للمُحافظة على كفاءة أنظمتها وقدرتها على مواجهة أي تحديات مُحتملة، وضمان استمرارية الأعمال، وإدارة الأزمات في جميع الظروف الطارئة.
وأوضحت «الهيئة» أن حصولها على شهادة «آيزو 22301» لتجديد اعتماد المعيار الدولي لنظامها لاستمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث، جاء بعد قيام خبراء الجهة المانحة للشهادة بتنفيذ 3 مراحل للتدقيق على النظام، والتأكُّد من دقة جميع الإجراءات المُرتبطة بالنظام، وتم اجتياز عمليات التدقيق بنجاح.
وقال خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: يأتي الاعتماد الدولي الجديد استكمالاً لسلسلة من شهادات الاعتماد التي نجحت «الهيئة» في الحصول عليها خلال الفترة الماضية، في إطار جهودها للمُحافظة على استمرارية مواكبة جميع أنظمتها التشغيلية لأفضل معايير الجودة، بما يعزز الثقة بمنظومة تقنية المعلومات بـ«الهيئة» التي يتم تطويرها بصفةٍ مستمرة لرفع كفاءة الأداء، وضمان حماية وأمان البيانات لتحسين خدمات «الهيئة» ومخرجاتها في جميع القطاعات.
وأضاف: تُشكِّل معايير الحصول على شهادات «الآيزو» عنصراً مهماً في مسيرة التطوير المؤسسي للمُحافظة على التميز.
وأكد مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن المُحافظة على الالتزام المُستمر بمعايير الجودة الدولية يدعم علاقات تعاون «الهيئة» مع جميع الأطراف الداخلية والخارجية المعنيّة بتطبيق المنظومة الضريبية. 

الهيئة الاتحادية للضرائب
آيزو
آخر الأخبار
وصول طائرة بوينج 787-10 دريملاينر الجديدة إلى مطار أبوظبي
اقتصاد
وصول طائرة بوينج 787-10 دريملاينر الجديدة إلى مطار أبوظبي
اليوم 14:40
شعار وزارة الموارد البشرية والتوطين
علوم الدار
«الموارد البشرية والتوطين» تستعرض أبرز خدماتها الرقمية في «جيتكس 2023»
اليوم 14:32
عبدالله بن زايد ووزير خارجية تركيا يبحثان هاتفياً جهود خفض التصعيد في المنطقة وحماية المدنيين
علوم الدار
عبدالله بن زايد ووزير خارجية تركيا يبحثان هاتفياً جهود خفض التصعيد في المنطقة وحماية المدنيين
اليوم 14:29
25 لاعباً في سباق «الفتى الذهبي»
الرياضة
25 لاعباً في سباق «الفتى الذهبي»
اليوم 14:18
«النمور» يدخل مرحلة «الوديات»
الرياضة
«النمور» يدخل مرحلة «الوديات»
اليوم 14:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©