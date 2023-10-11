تجديد اعتماد معيار «آيزو» لنظام الأعمال بـ «الاتحادية للضرائب»

أبوظبي (الاتحاد)

حصلت الهيئة الاتحادية للضرائب على شهادة «آيزو 22301» «ISO22301» لتجديد اعتماد المعيار الدولي لنظامها لاستمرارية الأعمال، بعد أن اجتازت للعام الثالث على التوالي إجراءات التدقيق المُنفَّذة من ممثلي الجهة المانحة للشهادة، بما يُعزِّز الثقة في الجهود المستمرة التي تبذلها «الهيئة» للمُحافظة على كفاءة أنظمتها وقدرتها على مواجهة أي تحديات مُحتملة، وضمان استمرارية الأعمال، وإدارة الأزمات في جميع الظروف الطارئة.

وأوضحت «الهيئة» أن حصولها على شهادة «آيزو 22301» لتجديد اعتماد المعيار الدولي لنظامها لاستمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث، جاء بعد قيام خبراء الجهة المانحة للشهادة بتنفيذ 3 مراحل للتدقيق على النظام، والتأكُّد من دقة جميع الإجراءات المُرتبطة بالنظام، وتم اجتياز عمليات التدقيق بنجاح.

وقال خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: يأتي الاعتماد الدولي الجديد استكمالاً لسلسلة من شهادات الاعتماد التي نجحت «الهيئة» في الحصول عليها خلال الفترة الماضية، في إطار جهودها للمُحافظة على استمرارية مواكبة جميع أنظمتها التشغيلية لأفضل معايير الجودة، بما يعزز الثقة بمنظومة تقنية المعلومات بـ«الهيئة» التي يتم تطويرها بصفةٍ مستمرة لرفع كفاءة الأداء، وضمان حماية وأمان البيانات لتحسين خدمات «الهيئة» ومخرجاتها في جميع القطاعات.

وأضاف: تُشكِّل معايير الحصول على شهادات «الآيزو» عنصراً مهماً في مسيرة التطوير المؤسسي للمُحافظة على التميز.

وأكد مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن المُحافظة على الالتزام المُستمر بمعايير الجودة الدولية يدعم علاقات تعاون «الهيئة» مع جميع الأطراف الداخلية والخارجية المعنيّة بتطبيق المنظومة الضريبية.