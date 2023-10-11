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اقتصاد

«غرفة دبي للاقتصاد الرقمي» تطلق دورات تطوير التطبيقات الذكية

«غرفة دبي للاقتصاد الرقمي» تطلق دورات تطوير التطبيقات الذكية
12 أكتوبر 2023 02:44

دبي (الاتحاد)

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أطلقت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، المرحلة الأولى من أكاديمية تدريب الإماراتيين، بعد إطلاقها المرحلة التأسيسية من الأكاديمية في نهاية أغسطس الماضي. وتعتبر أكاديمية تدريب الإماراتيين برنامجاً تدريبياً إلكترونياً حديثاً لتطوير مهارات البرمجة وتطبيقات الهاتف المحمول يستهدف الإماراتيين ضمن مبادرة «طَبِّق في دبي». وتهدف مبادرة «طَبِّق في دبي» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إلى تعزيز منهجيات التفكير الاستباقي، لدى الشباب ورواد الأعمال الرقمية، وكيفية تحديد فكرة عمل أولية لتطبيقات الهواتف وإشراك المجتمع في جهود تصميم مستقبل التطبيقات الذكية.
وعقب مرحلة تأسيسية بدأت في أغسطس، تنطلق المرحلة الأولى والرئيسية من البرنامج لتوفر رحلة تعليمية شاملة تنقسم إلى مسارين، تطوير تطبيقات نظام «أندرويد»، وتطوير تطبيقات نظام«iOS». 
ويمكن للمشاركين اختيار إكمال أحدهما أو كلاهما، وعند الانتهاء يكونون مؤهلين للتقدم للحصول على شهادة تقنية رقمية متقدمة (Nanodegree).
وقال سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي: حققت أكاديمية تدريب الإماراتيين أصداء إيجابية للغاية وإقبالاً كبيراً وفي ضوء هذا النجاح، ستقدم المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي حول تطوير المهارات الرقمية منهجاً دراسياً متعمقاً وجذاباً حول أساسيات تطوير التطبيقات الذكية، وصولاً إلى إتقان تصميمها.
أنظمة التشغيل
تبدأ المرحلة الأولى من أكاديمية تدريب الإماراتيين، بأساسيات تطوير تطبيقات أنظمة التشغيل، وتركز على تزويد المشاركين بالمهارات التقنية اللازمة لتطوير التطبيقات.

غرفة دبي للاقتصاد الرقمي
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