الأسهم المحلية تتعافى بمكاسب 22 مليار درهم

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

تعددت المكاسب التي حققتها أسواق الأسهم المحلية، أمس، بعد تعافيها من تداعيات التأثر بالأوضاع الخارجية، مع استعادة المستثمرين الثقة في التداول.

وبلغت مكاسب القيمة السوقية، أمس، 22 مليار درهم، بعد تحقيق سوق أبوظبي مكاسب سوقية بواقع 15 مليار درهم إلى 2.788 تريليون درهم، وارتفاع القيمة السوقية لأسهم دبي بمقدار 7.1 مليار درهم، وصولاً إلى 687.611 مليار درهم.

وتضمنت المكاسب تحقيق غالبية الأسهم النشطة ارتفاعات مُرضية لتعوض نسبة كبيرة من انخفاضات الأيام الماضية، ولتغلق المؤشرات في كلا السوقين على ارتفاعات جيدة. كما عاد المستثمرون الأجانب والاستثمار المؤسسي للشراء بقوة لتكون محصلة تعاملاتهم في كلا السوقين «شراء» بواقع 71.25 مليون درهم و63.32 مليون درهم على التوالي.

سوق أبوظبي

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد ارتد مؤشر السوق ارتفاعاً، أمس، بنسبة 0.35% عند مستوى 9647.76 نقطة. وبلغت قيمة التداولات الإجمالية 1.135 مليار درهم، شملت ما يزيد على 187 مليون سهم، عبر 15614 صفقة. وارتفعت أسهم 32 شركة من أصل 64 شركة تم تداول أسهمها، وانخفضت أسهم 24 شركة، وبقيت أسهم 8 شركات على ثبات.

وتصدر سهم «العالمية القابضة» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 224.72 مليون درهم، وتلاه «ألفا ظبي القابضة» بقيمة 123.98 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» بقيمة تداول 95 مليون درهم، وحل «أدنوك للتوزيع» رابعاً بقيمة 82.16 مليون درهم، ثم «موانئ أبوظبي» خامساً بقيمة 79.97 مليون درهم. وجاء سهم «ملتيبلاي» في صدارة الأكثر نشاطاً من حيث حجم التداولات بتداول 24.67 مليون سهم، وتلاه «أدنوك للتوزيع» بتداول 23.16 مليون سهم، ثم «موانئ أبوظبي» بنحو 12.69 مليون سهم، وحل «منازل» رابعاً بعد تداول 9.95 مليون سهم، ثم «أدنوك للغاز» بتداول 8.65 مليون سهم. ولعبت الأسهم القيادية دوراً رئيساً في صعود مؤشر السوق، أمس، حيث ارتفعت أسهم «ألفا ظبي» بنسبة 1.54% مسجلاً 19.8 درهم، و«ملتيبلاي» بنسبة 1.58% إلى 3.85 درهم، وكذلك «أدنوك للتوزيع» بنسبة 3.48% إلى 3.57 درهم.

وصعدت أسهم «منازل» بنسبة 0.26% إلى 0.382 درهم، و«العالمية القابضة» بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 401 درهم. وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 474.34 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 436.7 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 37.64 مليون درهم كمحصلة «شراء». وزادت تعاملات شراء المؤسسات المالية على تعاملات البيع، حيث بلغت 983.56 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 969.9 مليون درهم، لتكون المحصلة «شراء» بنحو 13.65 مليون درهم.

سوق دبي

وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام تعاملات، أمس، 325.23 مليون درهم، بعد أن تم التعامل على 125.13 مليون سهم، من خلال تنفيذ 9028 صفقة. وأغلق المؤشر العام للسوق على ارتفاع جيد ليعوض جزءاً من خسائر الأيام الماضية، وذلك بمقدار 31.12 نقطة وبنسبة 0.76% ليصل إلى 4082.24 نقطة، بعد ارتفاع أسهم 15 شركة مقابل انخفاض أسهم 16 شركة وثبات أسهم 10 شركات.

وتصدر قائمة النشاط «إعمار العقارية» بقيمة تداولات 96.4 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بقيمة 56.14 مليون درهم، ثم «بنك دبي الإسلامي» بقيمة 41.85 مليون درهم. فيما جاء «الاتحاد العقارية في صدارة الأسهم النشطة من حيث حجم التداولات بنحو 29.68 مليون سهم، وتلاه «شعاع كابيتال» بتداول 19.23مليون سهم، ثم «إعمار العقارية» بتداول 12.48 مليون سهم. ومال أداء غالبية الأسهم النشطة للارتفاع خلال جلسة التداول، حيث ارتفعت أسهم «شعاع كابيتال» بنسبة 2.85% إلى 0.288 درهم، و«الإمارات دبي الوطني» بنسبة 2.31% إلى 17.7 درهم، و«إعمار العقارية» بنسبة 1.83% عند 7.78 درهم، وصعد «إعمار للتطوير» بنسبة 1.29% إلى 7.06 درهم، وفي المقابل انخفضت أسهم نشطة أخرى بنسب طفيفة، وأهمها «بنك دبي الإسلامي» بنسبة 0.35% مسجلاً 5.57 درهم، و«الاتحاد العقارية» بنسبة 1% ليغلق عند سعر 0.373 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 225.45 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 188.84 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 33.61 مليون درهم كمحصلة «شراء». وبلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية «شراء» بمقدار 49.67 مليون درهم بعد عمليات شراء من الأسهم بقيمة 241.29 مليون درهم وعمليات بيع بقيمة 191.61 مليون درهم.