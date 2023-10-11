«فلونت» تنضم لمبادرة «الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت وزارة الاقتصاد عن انضمام شركة «فلونت فاينانس» (Fluent Finance) الأميركية المطوّرة لمنصة المدفوعات القائمة على العملات المشفرة لتسهيل التجارة عبر الحدود، إلى «مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة» التابعة للوزارة.

وتخطط الشركة المتخصصة في الجيل الثالث من الويب 3.0، التي تأسست في ولاية ديلاوير عام 2020، لإطلاق عملياتها في أبوظبي وتنوي زيادة قوتها من العمالة إلى ما بين 100 إلى 125 موظفاً خلال خمس سنوات قادمة.

وستعمل «فلونت» من مقرها الجديد بدولة الإمارات على نشر وتوسيع نطاق منصتها الخاصة «جسر فلونت الاقتصادي»، الذي يمكن استخدامه من قبل المستوردين والمصدرين لتسوية المعاملات عبر عملة مشفرة صادرة عن البنوك، والتي تُعرف باسم العملات المستقرة أو عملات الإيداع الرمزية.

ومن خلال العمل مع البنوك والجهات التنظيمية في العاصمة الإماراتية، توفر «فلونت» عبر منصتها السرعة والشفافية للعملة المشفرة، إلى جانب الأمان والتنظيم الذي يوفره النظام المصرفي التقليدي، وهي تقوم حالياً بتجربة المنصة في كينيا، وتأمل في تطوير ممر تجاري رقمي مع دولة الإمارات. وتتماشى هذه التقنية مع مبادرة «تكنولوجيا التجارة» التابعة لوزارة الاقتصاد، والتي اشتركت فيها مع المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) لتعزيز استخدام أدوات التكنولوجيا المتقدمة في سلاسل التوريد العالمية، وكذلك مع برنامج دولة الإمارات لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة CEPA، والذي يهدف إلى تحقيق تجارة سلسة بين دولة الإمارات والمزيد من دول العالم. وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، إن دولة الإمارات ترسخ موقعها كمركز للتجارة العالمية بمنظومات داعمة للتقنيات الجديدة مثل البلوك تشين، حيث إن انضمام شركات جديدة إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة يؤكد هذه المكانة. وأضاف معاليه: أصبحت دولة الإمارات من أبرز المؤيدين لتحديث النظام التجاري المتعدد الأطراف.

بدوره، قال برادلي أولغود، الرئيس التنفيذي لشركة فلونت فاينانس، إن دولة الإمارات هي المكان الأمثل لإطلاق منصة Fluent Economic Bridge، مضيفاً: توفر دولة الإمارات البيئة الداعمة والممكّنة التي تحتاجها شركات الويب 3.0 مثل فلونت.