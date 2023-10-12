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اقتصاد

«بريسايت» تنفذ مشروعاً في كازاخستان مع صندوق «سامروك- كازینا»

"بريسايت" تنفذ مشروع في كازاخستان مع صندوق "سامروك- كازینا"
12 أكتوبر 2023 12:16

تقيم شركة «بريسايت أية أي هولدينغ»، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مشروعاً مشتركاً مع صندوق «سامروك- كازینا» الكازاخستاني، الذي يعد ضمن أفضل 20 صندوقاً للثروة السیادیة في العالم، یھدف إلى تسريع التحول الرقمي من خلال نشر حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات من بریسایت لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليل خسائر الإنتاج، وتطوير رأس المال البشري عبر شركات محفظة «سامروك-كازینا» والقطاعات الرئيسة الأخرى في كازاخستان، بما في ذلك الطاقة والاتصالات والنقل والحكومة والخدمات العامة، وبالتالي تعزيز الآفاق الاجتماعية والاقتصادية. 
وأكدت الشركة في بيان على شاشات التداول أن تطور الذكاء الاصطناعي في منطقة «أوراسیا» التي تضم أوروبا وأسيا، يشير إلى أن هذا المشروع المشترك یمكن أن يصبح الميسر للحلول التي تدعم الذكاء الاصطناعي عبر منطقة رئيسية متنامیة في أوراسیا، مشيرة إلى أن المشروع حصل على موافقة قاسم جومارت توكاییف، رئیس كازاخستان، ومن بین المسؤولین التنفیذیین المشاركین في إضفاء الطابع الرسمي على الصفقة، بغداد موسین، وزیر التنمیة الرقمیة، توماس، براموتیدھام، الرئیس التنفیذي لشركة بیرسایت، كازاخستان، ونورلان جاكوبوف، الرئیس التنفیذي لشركة سامروك-كازینا.

بريسايت لحلول الذكاء الاصطناعي
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