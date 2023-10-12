مهرجان دبي للتسوق" ينطلق 8 ديسمبر

تنطلق فعاليات الدورة الـ 29 من "مهرجان دبي للتسوق"، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، في الفترة من 8 ديسمبر إلى 14 يناير المقبلين.

ويضم المهرجان العديد من فرص الفوز بالجوائز القيمة والمكافآت والعروض الترفيهية ومجموعة متنوعة من عروض البيع بالتجزئة التي تناسب جميع أذواق المتسوقين وعروض الطعام وغيرها من الفعاليات الممتعة في جميع أنحاء المدينة.

وسيحظى المتسوقون في مهرجان دبي للتسوق بفرصة الفوز بسيارة "نيسان باترول V6 "بقيمة 200,000 درهم .. فيما سيحصل فائز واحد محظوظ على 500,000 درهم نقدا يوميا من خلال سحوبات المهرجان الكبرى في الفترة من 9 ديسمبر وحتى 14 يناير المقبلين، حيث يمكن المشاركة في السحوبات من خلال شراء تذكرة بقيمة 100 درهم من محطات "إينوك" المتواجدة في المدينة أو عبر زيارة موقع أو تطبيق "أيديلز" أو شراء تذاكر السحب الخاصة بهم من سوق الذهب والأكشاك ومراكز التسوق المختارة في جميع أنحاء المدينة أو من خلال شراء خدمات "أوتوبرو" بالإضافة إلى العديد من العروض والجوائز النقدية الأخرى.

ويقام مهرجان دبي للتسوق بدعم من الراعي الرئيسي "جمبو للإلكترونيات" وعدد من الشركاء الاستراتيجيين مثل مجموعة الفطيم "دبي فستيفال سيتي مول" و"فستيفال بلازا" و"السيف" ومجموعة الزرعوني "ميركاتو" ومجموعة عبد الواحد الرستماني و"بلوواترز" و"سيتي ووك" وطيران الإمارات وشركة بترول الامارات الوطنية "إينوك" واتصالات وماجد الفطيم "مول الإمارات وسيتي سنتر مردف وسيتي سنتر ديرة" ونخيل مولز "ابن بطوطة مول ونخيل مول وسوق التنين 2" و "بالم ويست بييتش" و"ذا فيو" و"ذا بييتش" و"ذا أوتلت فيليدج".