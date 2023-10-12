الجمعة 13 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مهرجان دبي للتسوق" ينطلق 8 ديسمبر

مهرجان دبي للتسوق" ينطلق 8 ديسمبر
12 أكتوبر 2023 14:40

تنطلق فعاليات الدورة الـ 29 من "مهرجان دبي للتسوق"، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، في الفترة من 8 ديسمبر إلى 14 يناير المقبلين.

ويضم المهرجان العديد من فرص الفوز بالجوائز القيمة والمكافآت والعروض الترفيهية ومجموعة متنوعة من عروض البيع بالتجزئة التي تناسب جميع أذواق المتسوقين وعروض الطعام وغيرها من الفعاليات الممتعة في جميع أنحاء المدينة.

أخبار ذات صلة
حمدان بن محمد: دبي مختبر عالمي لتوظيف التكنولوجيا
تعاون بين «دفاع مدني دبي» وهيئة عالمية في «الإطفاء»

وسيحظى المتسوقون في مهرجان دبي للتسوق بفرصة الفوز بسيارة "نيسان باترول V6 "بقيمة 200,000 درهم .. فيما سيحصل فائز واحد محظوظ على 500,000 درهم نقدا يوميا من خلال سحوبات المهرجان الكبرى في الفترة من 9 ديسمبر وحتى 14 يناير المقبلين، حيث يمكن المشاركة في السحوبات من خلال شراء تذكرة بقيمة 100 درهم من محطات "إينوك" المتواجدة في المدينة أو عبر زيارة موقع أو تطبيق "أيديلز" أو شراء تذاكر السحب الخاصة بهم من سوق الذهب والأكشاك ومراكز التسوق المختارة في جميع أنحاء المدينة أو من خلال شراء خدمات "أوتوبرو" بالإضافة إلى العديد من العروض والجوائز النقدية الأخرى.

ويقام مهرجان دبي للتسوق بدعم من الراعي الرئيسي "جمبو للإلكترونيات" وعدد من الشركاء الاستراتيجيين مثل مجموعة الفطيم "دبي فستيفال سيتي مول" و"فستيفال بلازا" و"السيف" ومجموعة الزرعوني "ميركاتو" ومجموعة عبد الواحد الرستماني و"بلوواترز" و"سيتي ووك" وطيران الإمارات وشركة بترول الامارات الوطنية "إينوك" واتصالات وماجد الفطيم "مول الإمارات وسيتي سنتر مردف وسيتي سنتر ديرة" ونخيل مولز "ابن بطوطة مول ونخيل مول وسوق التنين 2" و "بالم ويست بييتش" و"ذا فيو" و"ذا بييتش" و"ذا أوتلت فيليدج".

المصدر: وام
التسوق
مهرجان دبي للتسوق
دبي
آخر الأخبار
وصول طائرة بوينج 787-10 دريملاينر الجديدة إلى مطار أبوظبي
اقتصاد
وصول طائرة بوينج 787-10 دريملاينر الجديدة إلى مطار أبوظبي
اليوم 14:40
شعار وزارة الموارد البشرية والتوطين
علوم الدار
«الموارد البشرية والتوطين» تستعرض أبرز خدماتها الرقمية في «جيتكس 2023»
اليوم 14:32
عبدالله بن زايد ووزير خارجية تركيا يبحثان هاتفياً جهود خفض التصعيد في المنطقة وحماية المدنيين
علوم الدار
عبدالله بن زايد ووزير خارجية تركيا يبحثان هاتفياً جهود خفض التصعيد في المنطقة وحماية المدنيين
اليوم 14:29
25 لاعباً في سباق «الفتى الذهبي»
الرياضة
25 لاعباً في سباق «الفتى الذهبي»
اليوم 14:18
«النمور» يدخل مرحلة «الوديات»
الرياضة
«النمور» يدخل مرحلة «الوديات»
اليوم 14:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©