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اقتصاد

مساهمو «إي دي سي كوربوريشن» يوافقون على الاندماج مع «المتحدة للطباعة»

جزيرة المارية في أبوظبي
12 أكتوبر 2023 22:41

 

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة إي دي سي كوربوريشن للاستحواذ، وهي أول شركة استحواذ ذات غرض خاص في دولة الإمارات تم تأسيسها بمقتضى شراكة بين «القابضة» (ADQ) و«شيميرا للاستثمار»، اليوم عن موافقة جمعيتها العمومية على الاندماج مع شركة «المتحدة للطباعة والنشر» ذات الملكية الفردية المحدودة، وكذلك على صفقة الاستثمارات الخاصة في الأسهم العامة التي تم الإعلان عنها سابقاً في 19 سبتمبر.
ووافق مساهمو إي دي سي كوربوريشن في اجتماع الجمعية العمومية على إصدار 62.3 مليون سهم جديد من الفئة (أ) بسعر إصدار قدره 10 دراهم للسهم الواحد لشركة «القابضة» ADQ مقابل قيام «القابضة» بتحويل جميع أسهم رأس المال المصدر لشركة UPP إلى إي دي سي كوربوريشن.
وسيتم إصدار الأسهم الجديدة بسعر قدره 10 دراهم للسهم الواحد وبقيمة اسمية قدرها 2.50 درهم للسهم الواحد، وسيتم سدادها بالكامل.
وكان قد تم الانتهاء من بناء سجل أوامر الاكتتاب للاستثمارات الخاصة في الأسهم العامة في 3 أكتوبر الجاري، ومن المقرر أن تقوم شركة إي دي سي كوربوريشن بإصدار 73.4 مليون سهم جديد من الفئة (أ) بسعر 10 دراهم للسهم الواحد لمكتتبي الاستثمارات الخاصة في الأسهم العامة. 

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وسيتوفر لدى «المتحدة للطباعة والنشر» مبلغ نقدي وقدره 1.1 مليار درهم من خلال شركة الاستحواذ ذات الغرض الخاص والأموال عبر الاستثمارات الخاصة. وسيتم استخدام هذه الإيرادات لدعم فرص النمو العضوي وغير العضوي لشركة UPP.

المتحدة للطباعة والنشر
الشركة القابضة ADQ
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