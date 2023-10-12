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اقتصاد

شبكة الجيل الخامس من «دو» تغطي %98.5 من سكان الإمارات

شبكة الجيل الخامس من «دو» تغطي %98.5 من سكان الإمارات
13 أكتوبر 2023 01:44

دبي (الاتحاد)

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أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أن شبكتها من الجيل الخامس تغطي حالياً 98.5% من المناطق المأهولة بالسكان على امتداد الدولة، ما يدعم جهود الشركة وريادتها في توفير خدمات وحلول اتصال فائقة الجودة لمختلف فئات عملائها.  ويعكس هذا الإنجاز التزام «دو» بالمحافظة على مكانتها، لتبقى في طليعة الابتكار التكنولوجي عبر تطوير شبكة حديثة تواكب متطلبات المستقبل، وتدعم التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ورؤيتها بريادة المستقبل الرقمي، ودفع عجلة التحول الذكي عبر مختلف المجالات.
وفي إطار مساعيها لتسريع وتيرة الابتكار والارتقاء بتجارب سكان دولة الإمارات، أبرمت «دو» شراكة استراتيجية مع شركة «هواوي» لتسليط الضوء على مستقبل العيش الذكي في المنازل من خلال تطوير شبكة الجيل الخامس المتقدم (5G-A)، حيث أثمرت الجهود التعاونية بين الشركتين عن الكشف عن أول فيلا على مستوى العالم مزودة بتقنية الجيل الخامس المتقدم، والتي تعرض إمكانات الحياة المنزلية الذكية بسرعة اتصال تبلغ 10.5 جيجابت في الثانية. 
وتدمج هذه التجربة التقنيات المتقدمة مثل التقنيات الرقمية التفاعلية ثلاثية الأبعاد والواقع الممتد (XR)، لخلق بيئة منزلية ذكية أكثر تفاعلية مع تجارب معززة لسكان المنزل. وتمثل هذه الشراكة خطوة نحو المزيد من الابتكارات المستقبلية، واستكشاف تطبيقات واستخدامات جديدة، وذلك لتمهيد الطريق نحو منظومة متصلة تحدث تحولات إيجابية في الطريقة التي يتفاعل بها الناس مع منازلهم.
وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: «فخورون بالإعلان عن توسيع نطاق تغطية شبكة الجيل الخامس الخاصة بنا لتشمل 98.5% من المناطق المأهولة بالسكان في دولة الإمارات، ويعكس هذا الإنجاز التزامنا المستمر بتزويد عملائنا بتجارب اتصال متميزة عبر شبكة موثوقة ومتطورة، إلى جانب المساهمة في دعم رؤية دولة الإمارات وتطلعاتها للمستقبل، من خلال تعزيز جودة وكفاءة البنية التحتية الرقمية في الدولة».

شبكة الجيل الخامس
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