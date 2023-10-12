«حديد الإمارات أركان» تنضم لعضوية «رسيبونسيبل ستيل»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة «حديد الإمارات أركان»، انضمامها إلى منظمة «رسيبونسيبل ستيل» (ResponsibleSteel) ضمن فئة الأعمال.

وتعد المنظمة التي تجمع مختلف أصحاب الشأن في القطاع، مبادرة عالمية غير هادفة للربح للمعايير وإصدار شهادات الاعتماد للأطراف المعنية المتعددة في سلسلة توريد الحديد، وتعمل كقوة دافعة في الإنتاج المسؤول اجتماعياً وبيئياً للحديد الخالي من الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم. وتوفر المنظمة شهادات اعتماد لمنتجات الحديد منخفضة الكربون، وتدعم السياسات المعنية بتنظيم الإنتاج المسؤول للحديد.

وباعتبارها عضواً، ستتعاون «حديد الإمارات أركان» أيضاً مع المنظمة لتطوير وتنفيذ أفضل الممارسات والمعايير لإنتاج واستهلاك الحديد بشكل مسؤول، بما يؤكد التزامها بمواجهة مختلف التحديات التي يشهدها القطاع.

وقال المهندس سعيد خلفان الغافري، الرئيس التنفيذي لشركة «حديد الإمارات»، إحدى الشركات التابعة لمجموعة «حديد الإمارات أركان»: «تؤكد المجموعة من خلال انضمامها إلى منظمة (رسيبونسيبل ستيل)، التزامها تجاه إنتاج الحديد بطريقة سليمة بيئياً ومسؤولة اجتماعياً، وتؤكد الدور المحوري للشراكات في إحداث تغيير إيجابي طويل الأمد». وأضاف: «يساهم التعاون مع قادة القطاع بهدف تطوير الأدوات والسياسات الأساسية في دفع عجلة التنمية المستدامة داخل منظومة إنتاج الحديد، وتعزيز القطاع بأفكار تستشرف المستقبل، حيث تساهم الخبرات المشتركة وتضافر الجهود في تحقيق مستقبل أكثر اخضراراً».

وانطلاقاً من عضويتها في «برنامج العمل المناخي» و«ميثاق الاستدامة» التابعين للرابطة العالمية للصلب، تلتزم «حديد الإمارات أركان» بمكافحة التغير المناخي داخل الصناعة.

علاوة على ذلك، تتوافق منتجات المجموعة مع أعلى المعايير البيئية، حيث تلبي متطلبات نظام الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED)، وبرنامج استدامة للمباني، ونظام التقييم بدرجات اللؤلؤ التابع لحكومة أبوظبي.

إزالة الكربون

تعهدت «حديد الإمارات أركان»، بالتزامات كبيرة باعتبارها أحد الموقعين على تعهد الشركات المسؤولة مناخياً في دولة الإمارات و«التعهد المناخي للقطاع العقاري»، ما يعزز التزامها المستمر بالاستدامة والمواطنة المؤسسية المسؤولة. كما تلتزم المجموعة بقيادة جهود إزالة الكربون في الصناعة على نطاق واسع.