27.3 مليون درهم صافي شراء الاستثمار المؤسسي في أسواق الأسهم

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

واصلت أسواق الأسهم أداءها المتقلب أمس، حيث عادت المؤشرات للانخفاض بعد يوم واحد قوي، تأثراً بتعاملات بيع من قبل المستثمرين الأفراد قابلتها عمليات شراء من قبل الأجانب والمؤسسات المالية.

ورغم أن الأداء خلال جلسة تداول أمس جاء أكثر استقراراً نسبياً مقارنة بالأيام السابقة في ظل التوقعات بأن تساعد الأساسيات المحلية القوية، ونتائج أعمال الشركات المدرجة، السوق على التعافي سريعاً، إلا أن خسائر القيمة السوقية أمس بلغت 26.79 مليار درهم بعد تحقيق سوق أبوظبي خسائر سوقية بواقع 23 مليار درهم، وصولاً إلى 2.765 تريليون درهم، وانخفاض القيمة السوقية لأسهم دبي بمقدار 3.79 مليار درهم وصولاً إلى 683.81 مليار درهم.

وتظهر زيادة تعاملات شراء المستثمرين الأجانب والاستثمار المؤسسي بالمقارنة بتعاملات البيع أن أسعار الأسهم باتت محفزة للشراء، حيث كانت محصلة تعاملاتهم في كلا السوقين (شراء) بواقع 17.8 مليون درهم للأجانب، و27.3 مليون درهم للمؤسسات المالية.

سوق أبوظبي

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد انخفض مؤشر السوق أمس بنسبة 0.57% عند مستوى 9591.89 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات الإجمالية 1.089 مليار درهم شملت ما يزيد على 192.85 مليون سهم عبر 13596 صفقة، وارتفعت أسهم 14 شركة من أصل 69 شركة تم تداول أسهمها، وانخفضت أسهم 46 شركة، وبقيت أسهم 9 شركات على ثبات.

وتصدر سهم «ملتيبلاي» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 255.92 مليون درهم، وتلاه «العالمية القابضة» بقيمة 210.18 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بقيمة تداول 108.99 مليون درهم.

وجاء سهم «ملتيبلاي» في صدارة الأكثر نشاطاً من حيث حجم التداولات بتداول 65.96 مليون سهم، وتلاه «الدار العقارية» بتداول 11.49 مليون سهم.

ولعبت الأسهم القيادية دوراً رئيساً في الضغط على مؤشر السوق أمس، حيث انخفضت أسهم «ألفا ظبي» بنسبة 1.52%، مسجلاً 19.5 درهم، و«ملتيبلاي» بنسبة 1.8% إلى 3.78 درهم وكذلك «أدنوك للغاز» بنسبة 1.5% إلى 3.25 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 270.44 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 259.73 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 10.7 مليون درهم كمحصلة (شراء). وزادت تعاملات شراء المؤسسات المالية عن تعاملات البيع، حيث بلغت 921.93 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 904.72 مليون درهم، لتكون المحصلة (شراء) بنحو 17.2 مليون درهم.

سوق دبي

وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام تعاملات أمس 309 ملايين درهم، بعد أن تم التعامل على 151.1 مليون سهم، من خلال تنفيذ 7121 صفقة. وعاد المؤشر العام للسوق للانخفاض بمقدار 25 نقطة وبنسبة 0.61% ليصل إلى 4057.2 نقطة، بعد ارتفاع أسهم 6 شركات مقابل انخفاض أسهم 29 شركة وثبات أسهم 5 شركات.

وتصدر قائمة النشاط «إعمار العقارية» بقيمة تداولات 81.25 مليون درهم، تلاه «الخليج للملاحة القابضة» بقيمة 45.5 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» بقيمة 34.15 مليون درهم. فيما جاء «الاتحاد العقارية» في صدارة الأسهم النشطة من حيث حجم التداولات بنحو 56.53 مليون سهم، وتلاه «شعاع كابيتال» بتداول 15.72 مليون سهم، ثم «إعمار العقارية» بتداول 10.56 مليون سهم.

ومال أداء غالبية الأسهم النشطة للانخفاض خلال جلسة التداول، حيث تراجعت أسهم «الاتحاد العقارية» بنسبة 6.16%، ليغلق عند سعر 0.35 درهم، و«أملاك» بنسبة 6% إلى 0.734 درهم، و«إعمار العقارية» بنسبة 1.41% عند 7.67 درهم، و«شعاع كابيتال» بنسبة 2.77% إلى 0.28 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 155.85 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 148.7 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 7.15 مليون درهم كمحصلة (شراء). وبلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية (شراء) بمقدار 10.12 مليون درهم بعد عمليات شراء من الأسهم بقيمة 210.44 مليون درهم وعمليات بيع بقيمة 200.32 مليون درهم.

شراء الأجانب والمؤسسات

قللت تعاملات المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية، من حدة التقلبات في أداء أسواق الأسهم المحلية، أمس، حيث بلغ صافي تعاملات شراء الأجانب 17.8 مليون درهم في كلا السوقين، بواقع 10.7 مليون درهم صافي شراء في سوق العاصمة، و7.15 مليون درهم في سوق دبي المالي. وتجاوز صافي شراء المؤسسات المالية 27.3 مليون درهم، موزعة بنحو 17.2 مليوناً في سوق أبوظبي، و10.12 مليوناً في سوق دبي المالي.