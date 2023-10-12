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اقتصاد

«جمارك أبوظبي» تشارك في المعرض بمشاريع مبتكرة

زوار بجناح جمارك أبوظبي بإحدى الدورات السابقة لمعرض جيتكس (من المصدر)
13 أكتوبر 2023 01:44

أبوظبي (الاتحاد)

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تشارك الإدارة العامة لجمارك أبوظبي في معرض جيتكس جلوبال 2023 تحت شعار «نرسم معالم جمارك الغد بابتكارات اليوم»، إذ تركز الإدارة خلال مشاركتها ضمن جناح حكومة أبوظبي على أحدث مشاريعها الذكية والمبتكرة التي تسهم في تعزيز منظومة العمل الجمركي وتحقيق الريادة العالمية في تقديم الخدمات المتميزة لتعزيز الأمن وتسهيل التجارة.
وتسلط جمارك أبوظبي الضوء هذا العام على تقنياتها وحلولها الرقمية المبتكرة التي تواكب أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن إطلاقها أحدث مشاريعها الابتكارية في توظيف تقنية البلوكتشين بالأنظمة الجمركية.
وقال محمد حسين البلوشي، رئيس قسم الاتصال والتسويق المؤسسي في جمارك أبوظبي: تسعى جمارك أبوظبي من خلال مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال 2023 ضمن جناح حكومة أبوظبي، إلى استعراض أحدث الحلول والتقنيات المبتكرة المعتمدة في منظومة عملها الجمركية، ودورها في تعزيز الخدمات الرقمية المميزة وتبني أفضل الممارسات العالمية لرفع الكفاءة التشغيلية، الأمر الذي يدعم مساعينا في تحقيق رؤيتنا نحو الريادة العالمية لنكون هيئة جمركية تقود التغيير سعياً لتعزيز الأمن وتسهيل التجارة، لاسيما بما ينسجم مع محاور رؤية الإمارات 2071، ورؤية نحن الإمارات 2031، والتوجهات الاقتصادية لإمارة أبوظبي.
وأضاف أن المعرض يشكل مناسبة كبيرة للقاء الخبراء والمتخصصين في مجالات التحول الرقمي، كما يعتبر فرصة مثالية لتوسيع الشراكات مع مختلف القطاعات العامة والخاصة لتبادل الخبرات.

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