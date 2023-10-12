«الياه سات» تستعرض حلولها للذكاء الاصطناعي خلال «جيتكس 2023»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية «الياه سات» مشاركتها في معرض جيتكس 2023، حيث وقّعت مجموعة من الاتفاقيات الجديدة مع شركات متخصصة في مجالي إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، بهدف تحسين الكفاءة في مختلف المجالات، من الزراعة إلى الخدمات اللوجستية والبحرية. ‎

ويُقام معرض جيتكس 2023 هذا العام تحت شعار «عام تخيل الذكاء الاصطناعي في كل شيء»، حيث تتبنى شركة «الياه سات» هذا المفهوم كلياً من خلال حرصها على عقد شراكات مع مجموعة من الشركات الرائدة في هذا المجال، والتي تهدف إلى الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتمكين أعمال وممارسات الزراعة لتكون أكثر ذكاءً، هذا إلى جانب تتبع قطعان الماشية بدقة أكبر، واكتشاف حرائق الغابات بشكلٍ أسرع، والمساهمة في الحد من الصيد الجائر.

وقال سليمان آل علي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة الياه سات للاتصالات الفضائية: ريادتنا في مجال الاتصالات الفضائية تجعلنا الشريك المفضل للعديد من القطاعات التي تحتاج إلى تكنولوجيا الاتصالات والفضاء الحيوية والمبتكرة لتعزيز أعمالها، وتزداد هذه المكانة رسوخاً يوماً تلو الآخر من خلال تقنيات الفضاء المتعددة ومجموعة الحلول والتقنيات التي توفرها الشركة والقادرة على إحداث نقلات نوعية في مختلف القطاعات. وأضاف آل علي: سنرحب خلال معرض جيتكس بعدد من الشركاء الجدد المبتكرين الذين يسعون إلى تغيير الطريقة التقليدية لإدارة الأعمال عبر مختلف القطاعات.