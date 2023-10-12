«غرفة دبي للاقتصاد الرقمي» تطلق دليلاً لمساعدة رواد الأعمال

دبي (الاتحاد)

أطلقت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، دليلاً إرشادياً جديداً تحت عنوان «ابدأ عملك في مدينة نابضة: دليل رواد الأعمال لتأسيس الأعمال في دبي» وذلك بالتزامن مع استعداداتها لاستضافة معرض «إكسباند نورث ستار». ويتضمن الدليل جميع المعلومات الأساسية التي يحتاجها رواد الأعمال الذين يفكرون بالانضمام إلى منظومة وبيئة الاقتصاد الرقمي في دبي.

ويستعرض الدليل عدداً من الحقائق والإحصاءات حول الاقتصاد والاستراتيجيات والمواهب والقطاعات التي من المتوقع أن تنمو بشكل أسرع ومن ثم يتعمق في مجموعة من المعلومات مثل عوامل تمكين منظومات الأعمال مثل المسرعات وحاضنات المشاريع، بالإضافة إلى دليل مصور حول كبار المستثمرين في الأعمال الناشئة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى مراحل النمو.

ويستعرض الدليل أيضاً كيفية فتح حسابٍ مصرفي تجاري مع تقديم ملاحظاتٍ مفيدة حول البنوك المحلية الداعمة للشركات الناشئة، ويسلط الضوء بعد ذلك على المناطق الحرة في دبي، مقدماً لمحةً موجزة عن هياكل الأعمال المختلفة، وشرحاً لأنواع التأشيرات.

ويقدّم الدليل في عدة صفحات أدلة مختصرة لقطاعات مختلفة من الاقتصاد الرقمي بما في ذلك التكنولوجيا المالية، والأصول الرقمية، والميتافيرس، والويب 3.0، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والبرمجيات وتقديم البرمجيات كخدمة، والتكنولوجيا الصحية، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وتكنولوجيا التعليم. وتشمل كل واحدة من هذه الصفحات دليلاً مفصلاً لتأسيس الأعمال خطوة بخطوة، وقائمةً بالمناطق الحرة، ومسرعات الأعمال، وحاضنات المشاريع، والبيئات الاختبارية، والهيئات التنظيمية للقطاعات المعنية، فضلاً عن قائمة بالفعاليات والمؤتمرات ذات الصلة.

ويهدف الدليل إلى تمكين رواد الأعمال الطموحين وتزويدهم بالرؤى والتوجيهات اللازمة للاستفادة من الإمكانات الهائلة التي توفرها دبي، إضافة إلى مساعدتهم في التغلب على تحديات تأسيس الأعمال بدبي. تهدف الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي إلى مضاعفة نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من9.7% إلى 19.4% خلال السنوات العشر القادمة، ودعم الاقتصاد الرقمي الوطني لتصل قيمته إلى 140 مليار دولار بحلول عام 2031.

ومع استضافة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي معرض «إكسباند نورث ستار» لهذا العام - وهو المعرض الأكبر للشركات الناشئة في العالم - يعد هذا الحدث المنصة المثلى لإصدار الدليل. ووفق غرف دبي يساهم هذا الحدث في تعزيز مكانة دبي مركزا عالميا رائدا لرأس المال الرقمي ويجمع تحت مظلته أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية مع الشركات المليارية والشركات الناشئة والشركات متسارعة النمو، فضلاً عن استقطاب مجتمع التكنولوجيا العالمي إلى الإمارة بشكل غير مسبوق.

وقال سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي: «يندرج هذا الدليل الغني بالمعلومات في إطار جهودنا لاستقطاب ومساعدة رواد الأعمال على الانضمام إلى منظومة الاقتصاد الرقمي وتأسيس أعمالهم في دبي، ويتماشى إصداره مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)».

الأعمال التجارية

قال سعيد القرقاوي: ندرك أن الطموح وحده لا يكفي لإنشاء شركة ناشئة، وإنما يتطلب ذلك فهماً شاملاً لمنظومة الأعمال التجارية المحلية، والأطر القانونية والتنظيمية، والمشهد الاقتصادي الأشمل للإمارة.