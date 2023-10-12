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اقتصاد

إشغال فنادق دبي خلال سبتمبر الأعلى منذ 2016

إشغال فنادق دبي خلال سبتمبر الأعلى منذ 2016
13 أكتوبر 2023 01:45

مصطفى عبد العظيم (دبي)

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ارتفع معدل إشغال فنادق دبي، خلال شهر سبتمبر الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ شهر سبتمبر 2016، بعد أن بلغ نحو 77.6%، وفقاً للبيانات الأولية الصادرة عن شركة «كوستار» المتخصصة في تحليل البيانات الفندقية والعقارية.
وأظهرت بيانات «كوستار» أن متوسط إشغال فنادق دبي في سبتمبر 2023، ارتفع بأكثر من 10% عن متوسط إشغال الشهر ذاته في العام الماضي، وارتفع معه كذلك متوسط سعر الغرفة اليومي لشهر سبتمبر إلى أعلى مستوى له مقارنة بالشهر ذاته في عام 2017.
ووفقاً للبيانات، ارتفع متوسط السعر اليومي للغرفة الفندقية في دبي بنسبة 2.7% في سبتمبر الماضي، ليصل إلى 457.21 درهماً، فيما صعدت الإيرادات لكل غرفة متاحة بنسبة 13.5% إلى 354.94 درهماً.
وأظهرت البيانات اليومية، أن فنادق دبي سجلت أعلى مستويات الإشغال خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من شهر سبتمبر، والتي كان أعلاها يوم الجمعة 29 سبتمبر بمتوسط إشغال بلغ (93.1%)، وذلك تزامناً مع العطلة الرسمية في دولة الإمارات بمناسبة المولد النبوي الشريف وعطلة نهاية الأسبوع.
غرف فندقية 
فقاً للبيانات الشهرية لدائرة الاقتصاد والسياحة، بلغ متوسط إشغال الغرف الفندقية في الإمارة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يوليو الماضي نحو 76%، مقارنة مع متوسط إشغال قدره 72% خلال نفس الفترة من العام 2022، و74% متوسط إشغال خلال الفترة المقابلة من العام 2019.

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