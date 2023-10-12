«عملات» و«سيكبا» توقعان اتفاقية لطباعة الطوابع الضريبية المتطورة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «عُملات للطباعة الأمنية»، المملوكة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عن توقيع اتفاقية مع شركة «سيكبا» السويسرية لطباعة الطوابع الضريبية المتطورة وتتبع الضرائب باستخدام أحدث التقنيات العالمية.

جرت مراسم توقيع الاتفاقية في مقر المصرف المركزي، بحضور معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، وآرثر ماتلي سفير سويسرا لدى الدولة، حيث وقّع الاتفاقية سعادة سيف الظاهري، مساعد المحافظ لشؤون الاستراتيجية والبنية التحتية المالية والتحوّل الرقمي، رئيس مجلس إدارة شركة «عُملات للطباعة الأمنية»، وفيليب آمون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة «سيكبا».

وتهدف الاتفاقية إلى توسيع نطاق التعاون بين شركتي «عُملات» و«سيكبا»، بدءاً من تطوير مزايا الأوراق النقدية إلى تقديم منتجات وحلول الطباعة عالية الأمان. وتنصّ الاتفاقية على تأسيس شركة «أو آند إس للحلول الأمنية» في دولة الإمارات، والتي تجمع بين أنظمة الأمن والحماية الحديثة والمتكاملة من شركة «عُملات» مع أنظمة التحقق والتتبع والأحبار عالية الأمان من شركة «سيكبا»، بما يتوافق مع متطلبات الامتثال الدولية.

وتعمل شركة «أو آند إس للحلول الأمنية» على إنتاج وتوريد الطوابع الضريبية المتطورة، وتوفير حلول لحماية تحصيل الضرائب وغيرها من الخدمات الأخرى ذات الصلة في دولة الإمارات والدول الأخرى.

وقال سيف الظاهري: «يأتي توقيع الاتفاقية مع شركة سيكبا ضمن استراتيجية شركة عُملات في تنويع خدماتها لتقديم حلول آمنة للطباعة، وتُمثّل هذه الاتفاقية خطوة مهمة لتعزيز الخدمات، بأحدث تقنيات الأمان وأنظمة التتبع والمراقبة، وسنواصل العمل لإبرام شراكات مع أبرز مزودي خدمات الطباعة الآمنة لتوفير حلول متعددة لتلبية احتياجات الأسواق المحلية والعالمية».

من جهته، قال فيليب آمون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «سيكبا»: يسعدنا إبرام هذه الشراكة الاستراتيجية الجديدة مع شركة عُملات، الشركة الرائدة في مجال الطباعة الأمنية في الشرق الأوسط.

بدوره، قال وسيم المرقطن، نائب رئيس سيكبا لمنطقة الشرق الأوسط إن هذه الشراكة تفتح الباب أمام مستقبل واعد من التعاون بين شركتي عُملات وسيكبا، مما سيعود بالنفع على الأسواق المحلية والعالمية.