سعود بن صقر: تعزيز كفاءة الطاقة ينسجم مع أهداف الحياد المناخي

رأس الخيمة (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن تبنى مفاهيم الاستدامة وتعزيز كفاءة إدارة الطاقة والطاقة المتجددة ضمن منهجية العمل الحكومي في القطاعين العام والخاص، ينسجم مع أهداف الأجندة الوطنية في دولة الإمارات في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام «2050» لتحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. جاء ذلك خلال استقبال سموه فرق إدارة الطاقة في الجهات الحكومية في رأس الخيمة بمناسبة حصول جميع دوائر حكومة رأس الخيمة على اعتماد المعيار الدولي لأنظمة إدارة الطاقة آيزو50001، مما يجعلها أول حكومة في العالم تحصل على هذا الاعتماد الدولي لجميع دوائرها.

وقال سموه: في ظل استعداد الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، نسعى في رأس الخيمة إلى تعزيز جهودنا نحو تطبيق مبادئ التنمية المستدامة وتحفيز وتشجيع المبادرات والمشاريع الجديدة التي تسهم في رسم ملامح مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة، تماشياً مع طموحات دولتنا وسعيها المتواصل لمواجهة التحديات العالمية في مجال تداعيات تغير المناخ من خلال التعاون والحوار الدولي.«

وأضاف سموه: يعد هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو تحقيق مستهدفات استراتيجية رأس الخيمة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 2040، والتي نؤكد من خلالها التزامنا بترسيخ أفضل الممارسات وبتبني حلول وسياسات مبتكرة ورائدة في مجال الاستدامة في القطاعين العام والخاص برأس الخيمة والتي من شأنها ضمان تحقيق التنمية المستدامة وبناء غدٍ مشرق وأفضل للجميع».

وأشاد سموه بجهود فرق العمل في مختلف دوائر حكومة رأس الخيمة في تحقيق هذا الإنجاز العالمي، مؤكداً على ضرورة مواصلة العمل للحفاظ على هذه المكتسبات وإحراز تقدم كبير في تحقيق مستهدفات استراتيجية رأس الخيمة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 2040.