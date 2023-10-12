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اقتصاد

1.6 مليار درهم التصرفات العقارية في عجمان خلال سبتمبر

1.6 مليار درهم التصرفات العقارية في عجمان خلال سبتمبر
13 أكتوبر 2023 01:45

عجمان (وام)

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أعلنت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان تسجيل 1055 تصرفاً عقارياً خلال شهر سبتمبر الماضي بقيمة إجمالية بلغت 1.6 مليار درهم محققة نمواً بنسبة 60% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022 في حين تجاوز حجم التداول 983 مليون درهم من إجمالي 834 عملية تداول وشهدت منطقة “الزاهية” أعلى قيمة مبايعة بـ79.5 مليون درهم.
وأكد المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام الدائرة، في هذا الصدد أن النتائج القياسية التي يحققها القطاع العقاري تبرز قوة الأداء الاقتصادي في الإمارة وتعكس الثقة التي تتمتع بها عجمان لدى المستثمرين بفضل البيئة الداعمة للأعمال والتطور المستمر للبنية التحتية وهو ما يعزز مكانتها وجهة رئيسة للمستثمرين في ظل البيئة الداعمة للأعمال والقوانين المشجعة والمحفزة للاستثمار.
ونوه التقرير العقاري الشهري للدائرة إلى أنه في سبتمبر الماضي وحده تم تسجيل 138 عملية رهن بقيمة إجمالية فاقت 444 مليون درهم وجاءت أعلى قيمة رهن بـ95.4 مليون درهم في منطقة “العالية“ وحل حي “الزاهية” على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً يليه كل من “الياسمين” و”الحليو 2“ على التوالي، فيما تصدر مشروع “أبراج المدينة“ قائمة المشاريع الرئيسة الأكثر تداولاً متقدماً على كل من مشروعي “مدينة الإمارات” و”عجمان ون” .

التصرفات العقارية
عجمان
دائرة الأراضي والتنظيم العقاري
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