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اقتصاد

«الإمارات للألمنيوم» و«دبي الوطني» تطلقان برنامج تمويل لتعزيز الاستدامة

«الإمارات للألمنيوم» و«دبي الوطني» تطلقان برنامج تمويل لتعزيز الاستدامة
13 أكتوبر 2023 01:45

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وبنك الإمارات دبي الوطني، أمس، عن إطلاق برنامج تمويل لتعزيز ممارسات الاستدامة والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية في سلسلة الإمداد لدى الشركة.
ويُعَدُّ هذا البرنامج الرائد الأول من نوعه لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم وفي القطاع الصناعي في الدولة.
ويسهم البرنامج في تحفيز الموردين الحاليين والجدد لتبنِّي معايير الاستدامة في الممارسات والتقنيات والمواد المستخدمة والاستثمار فيها، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة التي وضعتها شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ويهدف إلى دعم وترسيخ الممارسات البيئية في قطاع الألمنيوم في دولة الإمارات العربية المتحدة بوجه عام.
تتيح عملية تمويل سلسلة الإمداد للموردين إمكانية الحصول على المدفوعات في وقت مبكر، وهي طريقة شائعة لإدارة رأس المال التشغيلي. 
وحصل موردو شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على نحو 1.5 مليار دولار من تمويل سلسلة الإمداد من خلال مجموعة من البرامج التي توفرها الشركة منذ بداية عام 2022.
وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم: تلعب شركة الإمارات العالمية للألمنيوم دورًا رئيسيًّا في تطوير مجتمعٍات أكثر استدامة في جميع أنحاء العالم، وندرك مدى أهمية تصنيع الألمنيوم بشكل مستدام، بما في ذلك السلع والخدمات التي تستخدم عبر سلسلة القيمة بأكملها، لذا نقوم بإعداد خطط تمويل مبتكَرة كبرنامج سلسلة الإمداد لتعزيز مبادئ الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية مع بنك الإمارات دبي الوطني لتمكين الموردين من تبني ممارسات الاستدامة.
وقال أحمد القاسم، رئيس الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: سعداء بالتعاون مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في إطلاق أول برنامج مخصّص لتمويل سلاسل الإمداد في قطاع الصناعات التحويلية، بما يتوافق مع الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة.

الإمارات للألمنيوم
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