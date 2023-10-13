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اقتصاد

"أوبك" تتوقع استمرار آفاق نمو اقتصاد الإمارات غير النفطي

"أوبك" تتوقع استمرار آفاق نمو اقتصاد الإمارات غير النفطي
13 أكتوبر 2023 09:33

توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، استمرار الزيادة في آفاق نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقالت في تقريرها لشهر أكتوبر 2023، إن النمو المتوقع يأتي بدعم من زيادة الثقة في الأعمال، والمبادرات الحكومية، وزيادة الإنفاق الأسري.

وأوضح التقرير أن قطاع السياحة في الإمارات الذي يمثل أكثر من 16% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد استمر في الارتفاع وتجاوز حتى مستوى ما قبل الجائحة من حيث عدد الزوار مع زيادة أعداد الزوار إلى دبي بنسبة 19% في النصف الأول من عام 2023، مقارنة بالعام الماضي.

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وذكر تقرير "أوبك" أن حكومة الإمارات أطلقت المزيد من المبادرات لجذب مزيد من الاستثمارات إلى الاقتصاد، مثل السماح بامتلاك الأجانب 100% من الشركات وخفض تكاليف إنشاء الأعمال، بالإضافة إلى قيام السلطات في الإمارات بتنفيذ سياسات مالية لتشجيع تطوير قطاعات جديدة تندرج ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031".

ولفت التقرير إلى أن مؤشر "ستاندرد آند بورز" لشهر سبتمبر يعكس الأداء الإيجابي في دولة الإمارات، حيث ارتفع إلى 56.7 مقارنة بـ 55 في الشهر السابق، وشهدت هذه الزيادة أقوى نمو في القطاع الخاص غير النفطي في البلاد منذ يونيو، حيث ارتفعت الطلبات الجديدة إلى أعلى مستوى لها منذ يونيو 2019.

المصدر: وام
النفط
أوبك
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