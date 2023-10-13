الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

4.4 تريليون دولار رسملة البورصات العربية نهاية الأسبوع الماضي

4.4 تريليون دولار رسملة البورصات العربية نهاية الأسبوع الماضي
13 أكتوبر 2023 14:03

سجل رأس المال السوقي للبورصات العربية نحو 4 تريليونات و416 ملياراً و225 مليوناً و637 ألف دولار في نهاية الأسبوع الماضي، وفق صندوق النقد العربي.

وأظهرت النشرة الأسبوعية لصندوق النقد العربي، أن رأس المال السوقي لسوق أبوظبي للأوراق المالية وصل إلى 768.6 مليار دولار، فيما بلغ رأس المال السوقي لسوق دبي المالي لنحو 189.8 مليار دولار، وسجل رأس المال السوقي للسوق المالية السعودية "تداول" نحو 2.92 تريليون دولار.

أخبار ذات صلة
أسواق المال الإماراتية تقود البورصات العربية الأسبوع الماضي بمكاسب 6.2 مليار دولار
%60 من الصناعة المالية الإسلامية.. عربية

وبلغ رأس المال السوقي لبورصة قطر نحو 163 مليار دولار، وبورصة الكويت 131.2 مليار دولار وبورصة مسقط 62.3 مليار دولار وبورصة الدار البيضاء 61.3 مليار دولار، وبورصة مصر 43.8 مليار دولار، وبورصة البحرين 20.4 مليار دولار.

وبحسب نشرة صندوق النقد العربي، سجل رأس المال السوقي لبورصة عمان نحو 24.4 مليار دولار، وبورصة بيروت 18.4 مليار دولار، وبورصة فلسطين 5.02 مليار دولار، وبورصة دمشق 3.83 مليار دولار.

 

 

المصدر: وام
البورصات العربية
صندوق النقد العربي
آخر الأخبار
الحافلات المدرسية
علوم الدار
«التعليم والمعرفة» تطلق النسخة الثانية من استبيان أولياء أمور طلبة أبوظبي
اليوم 12:37
بافون يكسر «نحس مدريد»!
الرياضة
بافون يكسر «نحس مدريد»!
اليوم 12:30
العصيمي وعمدة هانجتشو يفتتحان قرية «الألعاب البارالمبية»
الرياضة
العصيمي وعمدة هانجتشو يفتتحان قرية «الألعاب البارالمبية»
اليوم 12:30
راشد بن حميد يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للطب الرياضي
الرياضة
راشد بن حميد يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للطب الرياضي
اليوم 12:00
منتخب اليد يواجه كوريا في افتتاح «تصفيات الأولمبياد»
الرياضة
منتخب اليد يواجه كوريا في افتتاح «تصفيات الأولمبياد»
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©