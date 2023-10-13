«غرفة دبي» تكشف عن فعاليات جديدة خلال «إكسباند نورث ستار»

دبي (الاتحاد)

أعلنت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، فعاليات جديدة ستقام ضمن معرض «إكسباند نورث ستار»، أكبر معرض للشركات الناشئة والمستثمرين في العالم.

وتشمل الفعاليات كلاً من «إنديا سنترال»، و«آسيا فاست 100»، و«أفريكا فاست 100»، حيث يتوقع أن تستقطب هذه الفعاليات العديد من زوار المعرض والشركات الناشئة العالمية.

وتستضيف غرفة دبي للاقتصاد الرقمي معرض «إكسباند نورث ستار» الذي ينظم في دبي هاربر خلال الفترة من 15 إلى 18 أكتوبر 2023، ومن المقرر أن يجمع الشركات الناشئة الأبرز في العالم مع المبتكرين والمستثمرين ورواد وقادة الأعمال الناجحين.

ويعتبر «إنديا سنترال» أكبر معرض للشركات الهندية الناشئة خارج الهند، حيث يتوقع مشاركة 300 شركة ناشئة هندية، علماً بأن الهند تحتضن أكثر من 90 ألف شركة ناشئة وأكثر من 100 شركة مليارية. ويضم البرنامج مؤتمراً مخصصاً حول منظومة التكنولوجيا الهندية وآفاق التنظيم والاستثمار فيها، بحضور مجموعة من الوزراء ومؤسسي الشركات المليارية وأصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية.

ويضم «إكسباند نورث ستار» أيضاً معرضي «آسيا فاست 100» و«أفريكا فاست 100»، ويجمع كل منهما 100 من أفضل الشركات الناشئة في كل من القارتين الآسيوية والأفريقية.

ويأتي تنظيم معرضي «آسيا فاست 100» و«أفريكا فاست 100» بعد حملات ترويجية خارجية مكثفة، بالإضافة إلى تنظيم سلسلة من فعاليات التواصل مع 10 من أكبر الوجهات في كلتي المنطقتين.

وتعكس المبادرات الجديدة في معرض «إكسباند نورث ستار» التزام غرفة دبي للاقتصاد الرقمي بتحفيز العلاقات الاقتصادية مع الأسواق الآسيوية والأفريقية، لاسيما في قطاعات التكنولوجيا والتحول الرقمي.

وتهدف الغرفة إلى تعريف رواد الأعمال والشركات الناشئة الطموحة بالمنظومة الرقمية في دبي، ودعم توسعهم ونجاحهم في الإمارة، كما يدعم المعرض مسيرة تحول الإمارة إلى واحدة من أكثر الاقتصادات الرقمية الرائدة في العالم انسجاماً مع تطلعات أجندة دبي الاقتصادية (D33).

ويشارك في المعرض ما يزيد على 1800 شركة ناشئة من أكثر من 100 دولة.