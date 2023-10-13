130 شركة يونانية بمركز دبي للسلع المتعددة

دبي (الاتحاد)

اختتم مركز دبي للسلع المتعددة، أول نسخة على الإطلاق من حملته الترويجية «وُجد من أجل التجارة» في اليونان.

وتضمّنت هذه الحملة زيارة مدينتي أثينا وسالونيكِ، حيث استضاف المركز لفيفاً من قادة الأعمال من جميع أنحاء اليونان، وسلّط الضوء على مكانة دبي الرائدة كبوابة تجارية للشركات اليونانية التي تطمح إلى توسيع نطاق حضورها في الأسواق الدولية.

وفي إطار مساعي مركز دبي للسلع المتعددة المبذولة نحو تعزيز العلاقات التجارة الثنائية مع الأسواق الرئيسة في جميع أنحاء العالم، انطلقت النسخة الأخيرة من حملته الترويجية تحت هدف رئيس تمثّل في توطيد العلاقات الممتدة بين الإمارات واليونان، بما يتماشى مع طموحات اتفاقية البيان المشترك لإنشاء الشراكة الاستراتيجية المبرمة بين الدولتين في عام 2020.

وشهدت الحملة الترويجية نقاشات ومحادثات بين كبار المسؤولين التنفيذيين في مركز دبي للسلع المتعددة وعدد من قادة الأعمال اليونانيين من قطاعات مختلفة، والتي ركزت على مزايا ممارسة الأعمال في الإمارة انطلاقاً من المركز، حيث ألقى وفد المركز الضوء على البنية التحتية الاستثنائية وخدمات الأعمال المتخصصة والمناخ الداعم للأعمال في دبي، وجميعها عوامل رئيسة رسّخت مكانة الإمارة مركزاً بارزاً على خريطة الأعمال والتجارة الدولية.

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول، المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: تمتد بين دولة الإمارات واليونان علاقات تجارية قوية تستمر في التوسّع والنمو عبر العديد من القطاعات الحيوية، بدايةً من الشحن والطاقة ومروراً بالتكنولوجيا وصولاً إلى الرعاية الصحية، خصوصاً بعد توقيع اتفاقية البيان المشترك لإنشاء الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين التي تُبشِر بعهد جديد من التعاون الثنائي والتي أسفرت بالفعل عن ضخ استثمارات استراتيجية مؤخراً في تطوير البنية التحتية الحيوية.

وأضاف: يضم مركز دبي للسلع المتعددة أكثر من 130 شركة يونانية، ونحن واثقون بأننا سنشهد نمواً في عدد الشركات اليونانية داخل المركز بالتزامن مع مساعي العديد من الشركات اليونانية لتوسيع حضورها عالمياً انطلاقاً من مراكز تجارية دولية مثل دبي.

وتم تنظيم هذه الحملة الترويجية بالشراكة مع كل من سفارة دولة الإمارات في مدينة أثينا والغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية وغرفتي التجارة والصناعة في مدينتي أثينا وسالونيكِ واتحاد الشركات اليونانية (SEV) ورابطة المصدرين في اليونان (SEVE).

ومن جانبه، قال سليمان المزروعي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية اليونان: يوفر مركز دبي للسلع المتعددة بيئةً تشغيليةً متطوّرةً تتمتع بمستويات ثقة عالية، وتعزز بدورها سهولة ممارسة الأعمال.