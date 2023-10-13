«دو» تعرض أحدث ابتكاراتها في مجال الاستدامة والتحول الرقمي

دبي (الاتحاد)

تشارك «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، في أسبوع جيتكس للتقنية 2023، حيث تعرض مجموعة من الابتكارات التكنولوجية والحلول الرقمية التي طورتها لدعم رؤية دولة الإمارات وتطلعاتها للمستقبل المستدام، إلى جانب تعزيز التزامها بدعم أهداف استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050.

وتحت شعار «نبني مستقبلاً مستداماً من خلال الحلول التقنية المتطورة»، تسلّط «دو» خلال فعاليات المعرض، الضوء على جهودها ومبادراتها وحلولها المبتكرة التي طورتها لدعم الرؤى الاستراتيجية لدولة الإمارات، إلى جانب ترسيخ مكانتها كمحفز للتغيير الإيجابي والابتكار.

وتستشرف العروض والابتكارات التي ستقدمها «دو» خلال فعاليات المعرض مستقبلاً يرتكز على تسخير أحدث تقنيات وحلول الاتصال والابتكارات التكنولوجية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز ممارسات الاستدامة.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: «يسرنا الإعلان عن مشاركتنا في أسبوع جيتكس للتقنية 2023، الحدث العالمي الذي تستضيفه دبي سنوياً لتسليط الضوء على أحدث التطورات والابتكارات في عالم التكنولوجيا والاتصالات».