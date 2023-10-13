«الاتحادية للضرائب» تشارك في «جيتكس غلوبال 2023»

دبي (الاتحاد)

تُشارك الهيئة الاتحادية للضرائب في فعاليات الدورة الـ 43 لمعرض «جيتكس غلوبال 2023» التي تنطلق يوم الاثنين المقبل وتستمر5 أيام في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة أكثر من 6000 جهة عارضة من أكثر من 170 دولة.

وتستعرض الهيئة من خلال منصتها في المعرض مستجدات مشاريعها القائمة، كما ستُطلق مجموعة من المبادرات والخدمات الجديدة بما يتواكب مع استراتيجية الحكومة الرقمية، في إطار جهود الهيئة للاستفادة من التقنيات الحديثة للمحافظة على استمرارية الارتقاء بأنظمة عملها، وبخدماتها الرقمية بما يُلبِّي احتياجات المتعاملين وتطلعاتهم بشكل استباقي. وقال خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: «تأتي مشاركة الهيئة في (جيتكس غلوبال 2023) في إطار خططها للتعريف بخدماتها الرقمية المُتنوعة وملامح التطوير المستمرة التي تشهدها هذه الخدمات، وتسليط الضوء على مشاريع الهيئة التحولية التي تهدف إلى سعادة المُتعاملين والمعنيين بالنظام الضريبي، بما يعزز الجهود المبذولة لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى الوصول للريادة العالمية في منظومة العمل الحكومي وتعزيز تنافسية دولة الإمارات بكافة المجالات».

وأضاف البستاني: «يُعد معرض جيتكس غلوبال نافذة عالمية مثالية تُتيح للهيئة التواصل الفعال مع المعنيين والمختصين».