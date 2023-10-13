«الموارد البشرية والتوطين» تستعرض أبرز خدماتها الرقمية في «جيتكس للتقنية»

دبي (وام)

تشارك وزارة الموارد البشرية والتوطين في النسخة الحالية من أسبوع جيتكس للتقنية 2023، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري.

وتستعرض الوزارة ضمن منصة الحكومة الاتحادية ثلاثة مشاريع أساسية للتحول الرقمي للخدمات وتبني أحدث التطبيقات والحلول الرقمية الذكية في أعمالها وخدماتها للمتعاملين، وذلك تماشياً مع التوجهات للتحول الرقمي والمبادرات الحكومية في هذا المجال والرامية إلى تعزيز ريادة الإمارات وترسيخ مكانتها في صدارة الاقتصاد الرقمي العالمي، وريادة الخدمات.

وتعرض الوزارة الامتيازات التي يوفرها برنامج «نافس» وكيفية الوصول إلى هذه الامتيازات عبر منصة البرنامج الذي يستهدف الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية وإعداد رأس مال بشري منتج ومستدام في القطاع الخاص لتحقيق أهداف المشاركة الاقتصادية الفاعلة للمواطنين بما يدعم اقتصاد الدولة، كما يستهدف البرنامج بناء شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتمكين القطاع الخاص ليكون محركاً رئيساً في المسيرة التنموية للإمارات.

كما تعرض الوزارة مبادراتها للتواصل مع المتعاملين، عبر تطبيق «واتساب»، وهي واحدة من قنوات التواصل المتنوعة للوزارة والتي تتيح لأصحاب العمل، والعاملين في منشآت القطاع الخاص، والعمالة المساعدة، والفئات الأخرى من الجمهور، التواصل مع الوزارة بطريقة مرنة وسهلة على مدار الساعة وذلك على الرقم 600590000.

وتمثل خدمات الوزارة عبر «واتساب» واحدة من المبادرات المبتكرة في استخدام الوسائل والأدوات الذكية لتسهيل التواصل وتقديم الخدمات للجمهور، وهي أول جهة اتحادية تملك حساباً موثقاً للأعمال عبر تطبيق واتساب المملوك لشركة «ميتا».

وتستعرض الوزارة خلال مشاركتها في «جيتكس» تطبيقها الذكي، والذي يضم مجموعة من الخدمات والميزات التي تعزز رفاهية المتعاملين مع الوزارة حيث يهدف التطبيق الذكي إلى إجراء كافة معاملات المنشآت، والعمالة في القطاع الخاص، والعمالة المساعدة بيسر وأمان، وإطلاع أصحاب العمل استباقياً على حالة منشآتهم والعاملين فيها، بما يضمن عدم تعرضهم للغرامات والمخالفات، وتمكينهم من تقديم معاملاتهم في الوقت المحدد، بالإضافة إلى تعريف العمال بحقوقهم وواجباتهم وتسهيل تواصلهم مع الوزارة وغيرها من الخدمات.

أفضل تجربة

يجمع تصميم التطبيق بين الابتكار في استخدام التكنولوجيا وتقديم أفضل تجربة للمستخدم، مراعياً بساطة التصفح والتصميم، وتدفق وترابط الخدمات للمتعامل لضمان تناسق التجربة، وتحقيق الفائدة، والوصول إلى النتيجة المطلوبة بسهولة، ويسر، وأمان، وموثوقية.