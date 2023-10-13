110 مشاريع بجناح حكومة أبوظبي في «جيتكس 2023» بدبي

أبوظبي (وام)

تشارك حكومة أبوظبي في معرض «جيتكس العالمي للتقنية 2023» الذي يُعقَد من 16 إلى 20 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي، لتسلِّط الضوء على التقدُّم الذي أحرزته الإمارة على صعيد رقمَنة خدماتها واستخدام التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، لتعزيز تميز الأداء الحكومي.

وتعرض حكومة أبوظبي، للعام الثاني عشر على التوالي، أحدث مبادراتها المبتكَرة ضمن الحدث الأكبر في مجال التقنية والشركات الناشئة في العالم، وتشارك 33 جهة حكومية في جناح حكومة أبوظبي في القاعة (19 - ب 20) إلى جانب العديد من الشركاء المحليين والدوليين.

وتأتي هذه المشاركة بقيادة «دائرة التمكين الحكومي»، المعروفة سابقاً باسم «دائرة الإسناد الحكومي» التي تتولى مهمة تمكين مسيرة التحوُّل الرقمي على مستوى حكومة أبوظبي. وستشرف الدائرة خلال معرض جيتكس العالمي للتقنية على تعزيز التعاون وتضافر الجهود بين جميع الجهات الحكومية والشركاء، لتمكين زوّار المعرض من خوض تجربة سَلِسَة وموحَّدة.

وسيشهد جناح حكومة أبوظبي الكشف عن أكثر من 110 مشاريع رائدة تهدف إلى تقديم تجربة استثنائية ومتميِّزة لجميع زوّاره، ما يجسِّد حقاً شعار «قيادة المستقبل الرقمي».

وقال معالي أحمد تميم هشام الكتاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي: معرض جيتكس العالمي للتقنية منصة محورية لتسليط الضوء على إنجازات إمارة أبوظبي وتطلُّعاتها المستقبلية، والتزامها بتمكين مواطنيها والمقيمين فيها.. ما يُعرَض في هذا الحدث يعكس رؤية القيادة الحكيمة للدولة، ويواكب استراتيجية الابتكار والتحوُّل الرقمي في أبوظبي في إطار الحرص والسعي لتلبية احتياجات ومتطلبات كافَّة شرائح المجتمع الإماراتي وقطاع الأعمال وتحقيق التطلُّعات المستقبلية الطموحة للإمارة.

وتندرج مبادرات حكومة أبوظبي، التي تُعرَض في معرض «جيتكس العالمي للتقنية»، في إطار 5 أولويات رئيسة لها هي «الخدمات الحكومية» وتهدف إلى تعزيز كفاءة المنصات الرقمية ومراكز الخدمة للارتقاء بتجربة المتعاملين وتسهيلها، و«الحلول الحكومية» وترمي إلى تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية وإرساء نهج عمل مشترك يدعم احتياجات وتطلُّعات حكومة أبوظبي، و«البيانات والذكاء الاصطناعي» وتتمحور حول تبادل البيانات بشكل آمن وموثوق للمساعدة على اتخاذ القرار وتعزيز كفاءة الحكومة، و«الأمن السيبراني» الذي يركِّز على حماية الأصول الرقمية، وأخيراً «التمكين الرقمي» الذي يهدف إلى ربط الأنظمة الرقمية وأصحاب المصلحة والشركاء بسلاسة.

وقال معالي الكتاب: تعتمد حكومة أبوظبي عقلية مركَّزة وموحَّدة في مقاربتها للابتكار، ونحن على ثقة من أنَّ مشاركتنا المستمرة في معرض جيتكس العالمي للتقنية هي شهادة على التزامنا تجاه مجتمع أبوظبي بكل شرائحه وقطاعاته، وهي فرصة للتواصل مباشرة مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية للاستفادة من خبراتها، واكتشاف آفاق جديدة من الابتكارات والتكنولوجيا المتقدِّمة تمكِّننا من تحقيق تطلُّعات حكومتنا وتحويل المشهد الرقمي في أبوظبي.

يُذكَر أنَّ جناح حكومة أبوظبي في معرض «جيتكس العالمي للتقنية 2022» استقطب 40 ألف زائرٍ، وشهد الجناح توقيع 52 اتفاقية شراكة، وعرض أكثر من 100 مبادرة ومشروع مبتكَر، ومن المقرر الإعلان عن مزيد من المبادرات والخدمات والشراكات في دورة المعرض لعام 2023.