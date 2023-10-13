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اقتصاد

«الاتحاد للطيران» تعلن وصول طائرة بوينغ الجديدة إلى مطار أبوظبي

«الاتحاد للطيران» تعلن وصول طائرة بوينغ الجديدة إلى مطار أبوظبي
14 أكتوبر 2023 01:17

أبوظبي (الاتحاد)

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رحبت الاتحاد للطيران بأحدث إضافة إلى أسطولها حيث هبطت طائرة جديدة من طراز بوينج 787-10 دريملاينر في مطار أبوظبي الدولي أمس «الجمعة».
وبعد إجراء فحص شامل من قبل الفريق الهندسي للاتحاد للطيران، ستدخل الطائرة الجديدة إلى الخدمة مباشرة حيث من المقرر أن تبدأ في نقل الضيوف اعتبارًا من 15 أكتوبر.
وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: «يؤكد وصول أحدث طائراتنا من طراز 787 دريملاينر على التزامنا بالنمو هذا العام من خلال تعزيز جودة تجربة ضيوفنا وتوسيع نطاق شبكتنا، في إطار استراتيجيتنا التي تحمل عنوان «رؤية 2030» التي تدعم هذا النمو».
وتتميز هذه الطائرة، وطائرات دريملاينر الثلاث التالية من طراز 787-9، بكفاءة أكبر في استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 25 في المائة مقارنة بالعديد من الطائرات المماثلة بنفس حجمها.
وتصل هذه الطائرة بعد ثلاث سنوات من اليوم الذي تسلمت فيه الاتحاد للطيران آخر طائرة من طراز «Boeing 787-10» في 13 أكتوبر 2020.

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