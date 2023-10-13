مؤسسات تستعرض الريادة العالمية لأبوظبي في مجال التقنيات المالية

أبوظبي (الاتحاد)

اجتمعت مؤسسات رائدة في أبوظبي، من بينها أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، الذراع المعرفي لسوق أبوظبي العالمي، وصندوق خليفة، و«ستارت إيه دي»، وHub71، لتقديم رؤية موحدة في معرض ومؤتمر «سايبوس» المالي 2023، حيث سلّطت هذه الرؤية الجماعية الضوء على المنظومة الشاملة للتقنيات المالية وجهود الابتكار في أبوظبي، كما أسهمت في إبراز الريادة العالمية للإمارة في مجال التقنيات المالية، واستهدفت المؤسسات المُشاركة، التعريف بالفرص التي تقدمها أبوظبي، واستعراض بيئتها الاستثمارية النشطة والتعاونية مع المجتمع المالي العالمي.

وشاركت هذه المؤسسات في مناقشات موسّعة حول تطور استراتيجيات الاستثمار ورعاية الابتكار، بما يعكس التزام أبوظبي بترسيخ مكانتها الرائدة في مستقبل القطاع المالي. وأقيم مؤتمر ومعرض «سايبوس» المالي 2023، تحت شعار «التمويل التعاوني في ظل عالم مقسّم»، حيث حضر الفعالية ما يقرب من 10 آلاف متخصص من المؤسسات المالية والبنى التحتية للأسواق والشركات متعددة الجنسيات وشركات التقنيات، من 160 دولة لوضع تصورات شكل مستقبل قطاع المدفوعات والأوراق المالية وإدارة السيولة المالية والتجارة.

ووفر الحدث، منصة فريدة لمؤسسات أبوظبي، للتفاعل مع المنظومة المالية العالمية، وجاءت مشاركتها في هذا الحدث بمثابة شهادة على التزامها بتعزيز مكانة الإمارة كمركز مالي دولي مزدهر ومحور رائد للاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.

وقدّم جناح أبوظبي في «سايبوس» شهادة على التزام أبوظبي بتعزيز قطاع ريادة الأعمال والابتكار، والتعاون ضمن منظومتها المالية النشطة، وضم الجناح ثلاث شركات ناشئة مبتكرة، تمولها وترعاها حاضنات ومسرعات الأعمال الرائدة في أبوظبي، ومن بينها صندوق خليفة، و«ستارت إيه دي»، وHub71، وجسّدت هذه الشركات الناشئة روح التفكير المستقبلي على ساحة التقنيات المالية في أبوظبي، حيث تم تسليط الضوء على ابتكاراتها بدعم من الحاضنات وبرامج مسرعات الأعمال التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها.

واشتملت مشاركة أكاديمية سوق أبوظبي العالمي في «سايبوس» على المبادرة التي تمحورت حول مسابقة «تحدي طلبة الإمارات»، والتي نظمها مؤخراً مركز الأبحاث التابع لأكاديمية سوق أبوظبي العالمي بالشراكة مع معهد «سويفت»، وبرعاية شركة مبادلة للاستثمار، وفي هذا الحدث الاستثنائي، أتيحت للفريق الفائز في التحدي فرصة فريدة لتقديم أفكاره حول دور القطاع المالي في دعم الجهود الوطنية لدولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وقال منصور جعفر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية سوق أبوظبي العالمي، ومركز الأبحاث التابع له: تلعب أكاديمية سوق أبوظبي العالمي دوراً استراتيجياً في تعزيز المعرفة المتخصصة في القطاع المالي، وتسليط الضوء على اقتصاد الإمارة القائم على المعرفة.