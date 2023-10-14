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اقتصاد

70 دولة ومنطقة تشارك في معرض الصين الدولي للسياحة 2023

70 دولة ومنطقة تشارك في معرض الصين الدولي للسياحة 2023
14 أكتوبر 2023 09:53

أعلنت وزارة الثقافة والسياحة الصينية، أن معرض الصين الدولي للسياحة 2023، المقرر أن تحتضنه مقاطعة يوننان بجنوب غرب الصين خلال الفترة ما بين يومي 17 إلى 19 نوفمبر المقبل، جذب أكثر من 70 دولة ومنطقة.

وأضافت الوزارة أن معرض العام الجاري سيُركّز على التغيرات التي تحدث في سوق السياحة الدولية، والطلبات الاستهلاكية الناشئة واتجاهات الإنتاج الجديدة، وذلك من خلال تعميق التبادل والتعاون الدوليين في هذا القطاع، بحسب ما أوردته اليوم السبت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

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ويقام المعرض على مساحة تغطي حوالي 90 ألف متر مربع، وسيعرض الوجهات السياحية العالمية، والتقدم الذي تم إحرازه في مجال تطوير صناعة السياحة، وتطبيقات التكنولوجيات الجديدة وغيرها من المجالات.

المصدر: وكالات
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الصين
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