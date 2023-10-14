الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

منتدى النطاق العريض يبحث تسريع الانتقال لمجتمعات «الجيجابت»

منتدى النطاق العريض يبحث تسريع الانتقال لمجتمعات «الجيجابت»
15 أكتوبر 2023 01:21

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تدعو إلى حشد الدعم لإعادة إعمار المناطق المتضررة في ليبيا
الأمم المتحدة: نزوح 4700 أسرة يمنية منذ مطلع العام

شهد المنتدى العالمي لشبكات النطاق العريض فائق السرعة 2023 الذي نظمته هواوي في دبي على مدار الأسبوع الماضي بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للنطاق العريض حضور نخبة من أبرز شركات وهيئات تنظيم الاتصالات وقادة القطاع من جميع أنحاء العالم. ومن أبرز المحاور الذي ناقشها المشاركون سبل تأسيس ونشر شبكات النطاق العريض  لدفع عجلة بناء مجتمعات «الجيجابايت» في بلدان منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وإطلاق العنان للإمكانيات الكاملة للشبكات المتطورة وتعزيز مردودها لتطوير أعمال وخدمات مختلف القطاعات والصناعات ورفع كفائتها وإنتاجيتها كأحد أهم أولويات عصر «الاتصال الذكي.
وحقق قطاع شبكات النطاق العريض فائق السرعة خلال العام الماضي تقدماً ملحوظاً على صعيد صياغة المعايير والأبحاث الرئيسية التي أنتجت العديد من الابتكارات ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه حلول الذكاء الاصطناعي التغلغل في أساليب عملنا وحياتنا، ويستمر ظهور الخدمات الذكية التي تتحول تدريجياً لتكون قوة دافعة رئيسية لتحسين الإنتاجية ومستوى الحياة الاجتماعية ويرفع ذلك بطبيعة الحال سقف المتطلبات من الشبكات.

دبي
الأمم المتحدة
آخر الأخبار
الحافلات المدرسية
علوم الدار
«التعليم والمعرفة» تطلق النسخة الثانية من استبيان أولياء أمور طلبة أبوظبي
اليوم 12:37
بافون يكسر «نحس مدريد»!
الرياضة
بافون يكسر «نحس مدريد»!
اليوم 12:30
العصيمي وعمدة هانجتشو يفتتحان قرية «الألعاب البارالمبية»
الرياضة
العصيمي وعمدة هانجتشو يفتتحان قرية «الألعاب البارالمبية»
اليوم 12:30
راشد بن حميد يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للطب الرياضي
الرياضة
راشد بن حميد يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للطب الرياضي
اليوم 12:00
منتخب اليد يواجه كوريا في افتتاح «تصفيات الأولمبياد»
الرياضة
منتخب اليد يواجه كوريا في افتتاح «تصفيات الأولمبياد»
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©