منتدى النطاق العريض يبحث تسريع الانتقال لمجتمعات «الجيجابت»

دبي (الاتحاد)

شهد المنتدى العالمي لشبكات النطاق العريض فائق السرعة 2023 الذي نظمته هواوي في دبي على مدار الأسبوع الماضي بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للنطاق العريض حضور نخبة من أبرز شركات وهيئات تنظيم الاتصالات وقادة القطاع من جميع أنحاء العالم. ومن أبرز المحاور الذي ناقشها المشاركون سبل تأسيس ونشر شبكات النطاق العريض لدفع عجلة بناء مجتمعات «الجيجابايت» في بلدان منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وإطلاق العنان للإمكانيات الكاملة للشبكات المتطورة وتعزيز مردودها لتطوير أعمال وخدمات مختلف القطاعات والصناعات ورفع كفائتها وإنتاجيتها كأحد أهم أولويات عصر «الاتصال الذكي.

وحقق قطاع شبكات النطاق العريض فائق السرعة خلال العام الماضي تقدماً ملحوظاً على صعيد صياغة المعايير والأبحاث الرئيسية التي أنتجت العديد من الابتكارات ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه حلول الذكاء الاصطناعي التغلغل في أساليب عملنا وحياتنا، ويستمر ظهور الخدمات الذكية التي تتحول تدريجياً لتكون قوة دافعة رئيسية لتحسين الإنتاجية ومستوى الحياة الاجتماعية ويرفع ذلك بطبيعة الحال سقف المتطلبات من الشبكات.