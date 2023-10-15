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اقتصاد

حمدان بن محمد: اقتصاد دبي ينمو بنسبة 3.2%.. وشكراً للفرق العاملة على تحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33

حمدان بن محمد
15 أكتوبر 2023 12:34

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن اقتصاد دبي، حقق خلال النصف الأول من العام الجاري نمواً بنسبة 3.2%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وبقيمة إجمالية بلغت 223.8 مليار درهم.

وقال سموه في تدوينة عبر منصة "إكس": "حقق اقتصاد دبي خلال النصف الأول من العام الجاري نمواً بنسبة 3.2%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وبقيمة إجمالية بلغت 223.8 مليار درهم … نشكر كل فرق دبي التي تعمل بكل جد لتحقيق الأهداف الاقتصادية الطموحة التي حددها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمرحلة المقبلة في أجندة دبي الاقتصادية D33 لترسيخ مكانة دبي عاصمةً اقتصاديةً للعالم".

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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